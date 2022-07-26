أسعار الغاز في أوروبا تواصل الارتفاع وتسجل أعلى مستوى منذ بداية اذار / مارس 2022

واصلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعها، في تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث تجاوزت مستوى 2000 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ اذار/ مارس 2022.

ووفقا لبيانات بورصة لندن ICE صعدت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 7% إلى 2003.2 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ 9 اذار/ مارس الماضي.

وجاء الارتفاع بعد أن أعلنت شركة “غازبروم” الروسية أمس أنها ستوقف تشغيل توربين “سيمنس” آخر في “السيل الشمالي-1” (أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق) بسبب أعمال صيانة، مشيرة إلى أن حجم ضخ الغاز عبر خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي” سيكون بمقدار 33 مليون متر مكعب يوميا، أي ما يصل إلى 20% من السعة الاسمية للخط.

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