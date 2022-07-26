أضرار مادية بانفجار عبوتين ناسفتين في قرية الشعيب بريف حلب

وذكرت مصادر محلية من المدينة أن عبوتين ناسفتين مزروعتين بسيارتين انفجرتا بوقت متقارب في قرية الشعيب بناحية الغندورة بمنطقة جرابلس بالريف الشمالي ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في المكان واحتراق السيارتين.

ولفتت المصادر إلى أن الانفجارين يأتيان في سياق الاقتتال المتواصل بين المجموعات الإرهابية التابعة للاحتلال التركي والتنافس على مناطق النفوذ واقتسام المسروقات والسيطرة على الممرات غير الشرعية للتهريب باتجاه الأراضي التركية.