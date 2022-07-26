أفضل أطعمة للحفاظ على صحة الأمعاء

يعتبر ميكروبيوم الأمعاء أحد أهم جوانب الصحة الجيدة والرفاهية، فهو يساعد على هضم الأطعمة التي تتناولها لتوفير الطاقة للجسم وامتصاص العناصر الغذائية للحفاظ على صحة الجسم بالكامل.

يتشكل ميكروبيوم الأمعاء من أكثر من 100 تريليون بكتيريا جيدة وسيئة، والأطعمة التي يتم تناولها تلعب دوراً محورياً في صحة الأمعاء، فإذا كان تكوين القناة الهضمية غير متوازن، فإنه يخلق بيئة يمكن أن تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والظروف الصحية، وتعد أفضل طريقة للحفاظ على التوازن الصحي هي تناول الأطعمة المحببة للأمعاء والغنية بالمغذيات مثل العناصر الغذائية التالية:

*الشوفان: إن هناك الكثير من الفوائد الصحية لدقيق الشوفان لأنه مليء بالبيتا غلوكان، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تشكل مادة شبيهة بالهلام تتحرك ببطء عبر الجهاز الهضمي وتساعد في الحفاظ على استقرار مستويات الطاقة والحفاظ عليها، بالإضافة إلى استقرار مستويات السكر في الدم.

*البرغل: يعتبر البرغل من الحبوب الشائعة في مطبخ الشرق الأوسط، وهو نشا عالي المقاومة يعمل كمضادات حيوية لتعزيز البكتيريا المفيدة في ميكروبيوم الأمعاء، مما يجعله طعاماً صديقاً للأمعاء.

*العدس: يعد العدس غذاءً متعدد الاستخدامات غنياً بالعناصر الغذائية الرئيسية مثل حمض الفوليك والحديد وفيتامين B والنشويات المقاومة المعززة للأمعاء، يساعد تناول العدس في دعم ميكروبيوم الأمعاء جنباً إلى جنب مع الفوائد الأخرى مثل الشعور بالامتلاء لفترة أطول وتحسين انتظام الأمعاء ودعم صحة القلب.

*اللبن: ربما يكون اللبن هو أول ما يتبادر إلى الذهن عندما يفكر المرء في أفضل الأطعمة لصحة الأمعاء، وذلك لسبب وجيه هو أنه غني بالبروبيوتيك، أي الكائنات الحية الدقيقة التي تحافظ على ميكروبيوم الأمعاء صحياً، إذا كان الشخص يعاني من أعراض مثل الانتفاخ أو الغازات أو الإمساك أو الإسهال، فربما يساعد البروبيوتيك في توفير بعض الراحة السريعة.

*زنجبيل: يحتوي الزنجبيل على عدد وفير من الفوائد الصحية المدهشة، حيث يمنح الراحة من اضطراب المعدة ومخاوف الهضم الأخرى مثل الغثيان، ويساعد جذر الزنجبيل أيضاً على تحفيز الجهاز الهضمي بفضل مادة الجينجيرول، وهي مادة طبيعية ذات خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.