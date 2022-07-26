الاحتلال يقتحم عدّة مدن في الضفة ويشنّ حملة اعتقالات.. وإصابات بين الفلسطينيين في القدس

الاحتلال يقتحم عدّة مدن في الضفة ويشنّ حملة اعتقالات.. وإصابات بين الفلسطينيين في القدس

البعث – وكالات:

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم واعتقل آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات عدة في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي بيت دقو وبدو شمال غرب المدينة، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدّى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق وقامت باعتقال 6 شبان، بينما اقتحمت بلدتي سلوان جنوب المسجد الأقصى والولجة جنوب غرب القدس وسلّمت إخطاراتٍ بهدم عدد من المنازل.

كذلك، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم أربعة فلسطينيين في مدينة بيت لحم، بعد أن اقتحمت بلدة بيت فجار ومخيم الدهيشة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت وهدمت منزلي ذوي الأسيرين يحيى مرعي ويوسف عاصي اللذين نفذا في التاسع والعشرين من نيسان الماضي عملية بطولية في مستوطنة قرب سلفيت أدّت إلى مقتل مستوطن، بينما اقتحمت بلدات دير شرف وقوصين في نابلس ويعبد في جنين وجبل الهردش بمنطقة الطيبة جنوب الخليل وهدمت منزلاً وعشر منشآت زراعية ومنشأة تجارية، وجرّفت طريقاً زراعياً وأغلقت بالسواتر الترابية المنطقة الواصلة بين بلدتي دير شرف وقوصين.

وفي الإثناء، اقتحم مستوطنون إسرائيليون خربة اقويويص في منطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل، وأتلفوا مساحات من محاصيل الفلسطينيين الزراعية.

وذكرت وكالة وفا، أن مستوطنين اقتحموا حقول الفلسطينيين، واعتدوا على المزارعين وأتلفوا مساحاتٍ مزروعة بالقمح والشعير وكسروا أشتال زيتون.

وأكد منسّق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا، راتب الجبور، أن المستوطنين يصعّدون اعتداءاتهم على منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في بلدة يطا ومنطقة مسافر يطا جنوب الخليل، بحماية قوات الاحتلال، لإرغامهم على ترك أراضيهم وبيوتهم وتوسيع عمليات الاستيطان.

من جانبهم، جدّد عشرات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال.

وفي قطاع غزة المحاصر، أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على أطراف القطاع الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاه المزارعين شرق خان يونس جنوب القطاع، وشرق دير البلح وسطه، ما أرغمهم على ترك أراضيهم.

جاء ذلك بينما فتحت بحرية الاحتلال نيران رشاشاتها وأطلقت قنابل الغاز السام باتجاه مراكب الصيادين في البحر قبالة بلدتي جباليا وبيت لاهيا، ومنطقتي الواحة والسودانية شمال القطاع، ما أجبرهم على العودة إلى الشاطئ.