“التربية”تحدد مواعيد الاختبارات للانتساب إلى مركز المتميزين

عممت وزارة التربية مواعيد الاختبارات للانتساب الى المركز الوطني للمتميزين، حيث حدد موعد اختبارات المرحلة الأولى يوم الأربعاء ١٧/ آب في مديريات التربية بالمحافظات، ومدتها ثلاث ساعات من العاشرة حتى الواحدة، وتجري اختبارات المرحلة الثانية خلال الفترة الممتدة من ٢٨-٣١/آب حسب كل محافظة وذلك في مقر المركز بحمص، في حين تجري اختبارات المرحلة الثالثة يوم الخميس ١ أيلول في مقر المركز بحمص ومدتها ثلاث ساعات من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة.

يذكر أن التسجيل بدأ بتاريخ ٢٤ تموز ويستمر لغاية الخميس ١١ آب في مديريات التربية بالمحافظات.

ويأتي هذا التعميم إشارة إلى إعلان هيئة التميز والإبداع تاريخ ٢٠/تموز/٢٠٢٢ المتضمن شروط الانتساب إلى المركز، و تمهيداً لاستقبال الدفعة الرابعة عشرة في المركز من حملة شهادة التعليم الأساسي.