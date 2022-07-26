“التربية”تعلن عن مفاضلة لأبناء الشهداء للقبول في مدارس المتفوقين

أعلنت وزارة التربية عن إجراء اختبار القبول لأبناء الشهداء في مدارس المتفوقين وفق تعليمات القبول في هذه المدارس للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ ، ممن تنطبق عليهم شرط العمر، والدرجة، والحاصلين على وثيقة مصدقة أصولاً من مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين بحيث تفتتح شعبة صفية للصف / السابع الأساسي، في مدارس: الواقدي للمتفوقين في دمشق، عبد القادر علامو للمتفوقين في حلب، ميمون حمودي للمتفوقين في اللاذقية، المتفوقين الثانية في حمص، المتفوقين الثالثة في حماة، المتفوقين الأولى في طرطوس، المتفوقين بجديدة عرطوز في ريف دمشق، المتفوقين الثانية (البعث) في القنيطرة.

ويتم إجراء مفاضلة خاصة للطلاب المتقدمين لاختبار القبول من أبناء الشهداء في المحافظات المذكورة، وذلك لتوافر إمكانية إحداث شعبة صفية واحدة للصف السابع الأساسي في هذه المدارس للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ م ، ويتم قبولهم وفق معيار تسلسل درجاتهم الحاصلين عليها أصولاً في جدول النتائج النهائية لاختبار القبول من أبناء الشهداء في مدارس المتفوقين.