الخارجية الروسية: قضية الوكالة اليهودية يتم النظر فيها قانونيا

البعث – وكالات:

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم: إن قضية الوكالة اليهودية لهجرة اليهود “سخنوت” يتم النظر فيها الآن على المستوى القانوني، وأعربت عن أسف موسكو من المواقف الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الموقف من الوضع في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: القضية أصبحت على المستوى القانوني دون شك.

وكانت الحكومة الروسية، أبلغت، في وقت سابق، الوكالة اليهودية “سخنوت” بوقف أنشطتها كافة على الأراضي الروسية، بدءاً من 5 تموز الجاري، إثر انتهاك الوكالة للقانون الروسي عند مزاولة نشاطها، حسبما أفادت وزارة العدل الروسية.

وكانت المحكمة في موسكو تلقّت دعوى قضائية إدارية من القسم الرئيسي في وزارة العدل الروسية بشأن “التصفية والاستبعاد للمنظمة اليهودية من سجل الدولة الموحّد للكيانات القانونية للمنظمات غير الربحية المستقلة، وحدّد القاضي جلسة الاستماع في هذه الدعوى يوم 28 تموز الجاري”.

وأوضحت المحكمة أن “دعوى وزارة العدل تتعلق بانتهاك الوكالة للقانون الروسي في سياق أنشطتها”.