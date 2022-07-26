رئيسي: الغرب لا يزال يعرقل مفاوضات رفع الحظر عن إيران

البعث – وكالات:

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الغرب لا يزال يعرقل مفاوضات رفع الحظر عن بلاده من خلال إصدار بيان في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال رئيسي خلال كلمة له اليوم: إن “إيران لم تغادر طاولة المفاوضات، وإن الغربيين هم من خلقوا أزمة فيها بإصدار قرار في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال المفاوضات”، مشيراً إلى أن الوصول لنتيجة من المفاوضات يتطلب إرادة الطرف الآخر قبل كل شيء، ولاسيما أن موقف بلاده منطقي وعقلاني.

وفي سياق متصل، اعتبر وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب أن أي دولة يمكن أن تكون منطلقاً لاستهداف بلاده لن تكون في مأمن من الردّ، مشيراً إلى اعتقال أعضاء خلية عمليات صهيونية في إيران قبل نجاحهم في تنفيذ أهدافهم.

وفيما يخص التعامل مع دول الجوار، أكد خطيب أن الحكومة الإيرانية تبذل كل ما بوسعها لتعزيز العلاقات والتعامل مع دول المنطقة.

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