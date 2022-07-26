زراعة 1822 هكتار بالخضار الصيفية في الغاب

بلغت المساحات المزروعة بمحاصيل الخضار الصيفية في الأراضي الواقعة تحت إشراف عمل الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة 1822 هكتاراً من إجمالي الخطة المقررة للموسم الحالي والبالغة 1541 هكتاراً.

وأوضح مدير الثروة النباتية في الهيئة المهندس وفيق زروف أن زراعة الخضار الصيفية تلقى اهتماماً كبيراً من قبل فلاحي منطقة الغاب بسبب دورة إنتاجها القصيرة وتنوعها وغزارة إنتاجها وارتفاع أسعارها في السوق المحلية مبيناً أن أهم الخضار الصيفية التي تتم زراعتها هي الباذنجان والبندورة والفاصولياء والفليفلة والبامياء والخيار واللوبياء والبطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر.