سرقة مراكز اتصالات في درعا تتسبب بخروجها من الخدمة

تعرضت مراكز الاتصالات في أكثر من مدينة وبلدة في محافظة درعا خلال اليومين الماضيين لعدة سرقات طالت الكابلات النحاسية.

وبين مدير فرع السورية للاتصالات بدرعا المهندس أحمد الحريري أنه تم إلقاء القبض على 3 لصوص من أفراد عصابة سرقة كابلات نحاسية خاصة بالاتصالات متلبسين في محيط المتحف الوطني بمدينة درعا وفرار اثنين آخرين لافتاً إلى أنه تمت سرقة كابلات هواتف لعدة دوائر حكومية في المنطقة ما تسبب بخروج نحو 100 خط هاتفي من الخدمة.

وأضاف الحريري: إن مجهولين قاموا أيضاً بسرقة 280 متراً من الكابلات في الحي الغربي من بلدة جباب بريف درعا الشمالي ما تسبب بخروج 50 خطاً هاتفياً من الخدمة كما تعرضت الشبكة النحاسية في بلدة تل شهاب للسرقة ما أدى إلى خروج 100 خط هاتفي من الخدمة.

وأشار إلى أن عدة مراكز هاتفية خرجت كلياً من الخدمة بعدما تكلفت الشركة بمئات الملايين لإعادة تأهيلها وتزويدها بالتجهيزات اللازمة لافتاً إلى أن هذه المراكز باتت دون شبكات نحاسية.

ونوه الحريري بأهمية الدور الحقيقي للمجتمع المحلي في حماية قطاع الاتصالات الذي يقدم خدمات عامة.