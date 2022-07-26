فرع جامعة دمشق بالسويداء يؤجل امتحاناته المقررة غداً وبعد غد

أعلن فرع جامعة دمشق بالسويداء عن تأجيل الامتحانات الجامعية في جميع كلياته المقررة يومي الأربعاء والخميس إلى موعد لاحق.

وأوضح مدير فرع جامعة دمشق بالسويداء الدكتور خالد كيوان أنه تقرر تأجيل الامتحانات الجامعية المقررة غداً وبعد غد في جميع كلياته ويترك لعمادة كل كلية تحديد موعد جديد للمواد الامتحانية التي تم تأجيلها وفقاً لبرنامج كل منها.

ويضم فرع جامعة دمشق في السويداء كليات الفنون الثانية والهندسة الزراعية الثانية والآداب والعلوم الإنسانية الثانية والتربية الثانية والعلوم الرابعة والاقتصاد الرابعة والهندسة الميكانيكية والكهربائية الثانية.

مقالات ذات صلة

صلاح رمضان رئيسا لاتحاد كرة القدم

23-مايو-2022

الاحتلال يعتقل”حامي تابوت”أبو عاقلة

17-مايو-2022

اليونيسكو تستبعد حرمان روسيا من عضويتها

31-مايو-2022

لافروف: بريطانيا تتطلع للإشراف على نقل الحبوب من الموانئ التي لغمتها أوكرانيا

3-يوليو-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى