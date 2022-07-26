كأس السيد الرئيس للجمباز.. مشاركة كبيرة وتنافس منتظر

انطلقت اليوم بطولة كأس السيد الرئيس (النخبة) الأولى في الجمباز لفئتي الناشئين والناشئات والسيدات والشباب، وذلك في صالة الجمباز المركزية في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق، بمشاركة 35 لاعباً ولاعبة، (6 لاعبات سيدات، و6 لاعبين شباب، والباقي من المتميزين الناشئين والناشئات).

رئيس اتحاد اللعبة محمد حبوباتي كشف لـ “البعث” أن الهدف الرئيس من البطولة هو انتقاء نخبة لاعبينا ليصار فيما بعد لإعدادهم وتدريبهم في معسكر داخلي استعداداً للمشاركة في البطولة العربية التي تستضيفها الجزائر بداية الشهر العاشر.

وأكد حبوباتي أن البطولة تمثّل فرصة كبيرة للأعمار الصغيرة لإبراز مدى التطور الذي وصلوا إليه، وأحقيتهم في التواجد ضمن منتخبنا الوطني، خاصة أنهم يمثّلون أفضل المواهب في أعمارهم، وسيعمل الاتحاد على زيادة بطولات النخبة ضمن أجنداته، فهي الطريقة الأفضل للوقوف على مكامن الضعف لدى لاعبينا، كما تشحذ هممهم أكثر من باقي البطولات المحلية كون المنافسة فيها شديدة ومتقاربة لأن المشاركين هم الأميز في فئاتهم.

وأشار حبوباتي إلى أن لاعب الرجال علي عباس سيقوم بافتتاح البطولة بعرض على جهازي القفز والحلق، حيث منعت الإصابة لاعبنا محمد خليل من المشاركة.

وعن المشاركات القادمة بيّن حبوباتي أن الاتحاد سيقيم منتصف الشهر القادم دورة تحكيم وصقل وتأهيل للسيدات بهدف زيادة عدد حكماتنا، خاصة أن حكماتنا الدوليات يُشهد لهم في المحافل الدولية.

سامر الخيّر