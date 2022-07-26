لجنة الأخوة في مجلس الشعب تقدم التعازي للسفارة العراقية بشهداء العدوان التركي على دهوك

قدمت لجنة الأخوة السورية العراقية في مجلس الشعب اليوم التعازي إلى القائم بالأعمال في السفارة العراقية بدمشق ياسين شريف الحجيمي بالشهداء العراقيين الذي ارتقوا من جراء عدوان النظام التركي على محافظة دهوك شمال العراق.

وأكد رئيس وأعضاء اللجنة خلال اللقاء مع القائم بالأعمال في مبنى سفارة العراق بدمشق متانة العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين.

من جهته، أعرب الحجيمي عن شكره وتقديره لمجلس الشعب على تقديم واجب العزاء مشيراً إلى علاقات الأخوة القوية التي تربط بين الشعبين والبلدين الشقيقين.

وضم الوفد رئيس لجنة الأخوة السورية العراقية في مجلس الشعب حسين جاسم حمد وعدداً من أعضاء اللجنة.

وكان النظام التركي ارتكب عدواناً في الـ 20 من الشهر الجاري على محافظة دهوك شمال العراق أدى إلى استشهاد تسعة عراقيين وإصابة أكثر من 23 آخرين بجروح.

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