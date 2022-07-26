مقتل أكثر من 40 مرتزقا أجنبيا معظمهم من البولنديين في جمهورية دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل أكثر من 40 مرتزقا أجنبيا معظمهم من البولنديين بضربة صاروخية عالية الدقة أطلقت من الجو عن نقطة انتشار مؤقت لوحدات الفيلق الأجنبي.

أعلن عن ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، حيث أضاف أن نقطة الانتشار المؤقت لوحدات الفيلق الأجنبي التي أصيبت في منطقة قرية “كونستانتينوفكا” بجمهورية دونيتسك الشعبية.

ونتيجة لضربات الأسلحة فائقة الدقة للقوات الجوية الروسية في منطقة نيكولاييف، تمت تصفية كتيبة المدفعية من لواء المشاة الميكانيكي رقم 59 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بينما تجاوزت الخسائر في الأفراد والأسلحة 70% من قوة الكتيبة.

كذلك فقد تسبب قصف الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الفضائية الجوية الروسية للمواقع القتالية لكتيبة اللواء الآلي رقم 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية “زايتسيفا” بجمهورية دونيتسك الشعبية، عن مقتل أكثر من 70 قوميا أوكرانيا متطرفا، بينما تم تدمير مستودع الذخيرة.

ويواصل الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية قصف المنشآت العسكرية الأوكرانية، حيث تم خلال الـ 24 ساعة الماضية إصابة 8 مراكز قيادة، بما في ذلك وحدات من اللواء الميكانيكي الرابع عشر في منطقة “سول” بجمهورية دونيتسك الشعبية، ولوائي الهجوم الجوي 28 و79 في منطقة نيكولاييف، بالإضافة إلى لواء المشارة رقم 61 في منطقة نيكولاييف بالقرب من قرية “بوليغون”، حيث تم تدمير قاذفة نظام الصواريخ المضادة للطائرات “أوسا – آ ك م” في حي “بيريزنيغوفاتويه” بمنطقة نيكولاييف، ومحطة رادار مضادة للقاذفات “آ إن/ تي بي كيو-37” مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية بمنطقة “ياغودونويه” بجمهورية دونيتسك الشعبية، و8 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة بقرى “كولباكينو” و”يافكينو” بمنطقة نيكولاييف، و”باخموتسكو” و”ياكوفليفكا” و”زايتسيفو” بجمهورية دونيتسك الشعبية.