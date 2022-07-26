وزير الشؤون الخارجية الباكستانية يؤكد عزم بلاده تطوير العلاقات مع سورية

أكد وزير الشؤون الخارجية الباكستانية بلاول بوتو زرداري عزم بلاده تطوير العلاقات مع سورية في العديد من المجالات.

ووصف الوزير زرداري خلال لقائه اليوم القائم بالأعمال بالنيابة لدى السفارة السورية في إسلام آباد السفير مازن عبيد العلاقة بين باكستان وسورية بأنها “مثمرة”، مشيراً إلى أن باكستان لم تتخل عن سورية خلال الحرب التي تعرضت لها وأن الأمر ذاته بالنسبة لسورية.ولفت إلى رغبة الحكومة الباكستانية في تعزيز العلاقة المتينة مع سورية بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

من جانبه، أعرب السفير عبيد عن تقدير سورية للجهود الباكستانية الرامية إلى دعمها في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مؤكداً على ضرورة تعزيز التجارة الثنائية بين سورية وباكستان.وأشار إلى أهمية تشكيل مجلس الأعمال الباكستاني السوري المشترك وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين مبيناً أن العلاقات بين الجانبين بدأت تتخذ منحى أوسع من خلال توقيع الاتفاقية الثقافية واستئناف الرحلات الجوية.

حضر اللقاء السكرتير الثالث بالسفارة السورية في إسلام آباد نيروز محمد ومن الجانب الباكستاني سكرتير وزارة الشؤون الخارجية لشؤون الشرق الأوسط جاويد أحمد عمراني ومدير مكتب الوزير عرفان سمرو.