“الأمن الإيرانية”: الخلية الإرهابية المعتقلة كانت بصدد تفجير مركز عسكري حساس

البعث – وكالات:

كشفت وزارة الأمن الإيرانية أن أعضاء الخلية الإرهابية المرتبطة بـ(الموساد) الإسرائيلي الذين تم اعتقالهم مؤخراً كانوا بصدد تفجير مركز عسكري حساس داخل البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أنه تم العثور بحوزة الإرهابيين على 8 قنابل ذات قدرة تدميرية عالية، إضافة إلى 8 قنابل صغيرة أخرى.

وأعلنت وزارة الأمن الإيرانية الأحد الماضي عن كشفها خلية تجسّس تعمل لمصلحة الكيان الصهيوني واعتقال جميع عناصرها.

من جهته وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب، أكد أن القوى الأمنية الإيرانية إلى جانب إحباطها مؤامرات الكيان الصهيوني نفذت خلال الأشهر الأخيرة بنجاح عدة عمليات ضد هذا الكيان.

وأشار خطيب خلال اجتماع مشترك لمديري الوزارة مع رئيس مجلس الشورى الإسلامي اليوم، إلى مؤامرات وإجراءات الأعداء وخاصة الكيان الصهيوني والزمر الإرهابية ضد أمن إيران، وقال: إن القوى الأمنية حققت نجاحاتٍ باهرة في إجهاض مؤامرات الكيان الصهيوني وقدّم تقريراً عن هذه الأنشطة الناجحة.

بدوره، ذكر وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي أن أعداء طهران، ولاسيما الكيان الإسرائيلي، لجؤوا إلى إطلاق حروب مختلفة ضد الشعب الإيراني تطول مختلف المجالات السياسية والثقافية والإعلامية إلى جانب فرض الحظر الاقتصادي عليه.

وقال وحيدي في كلمة له اليوم خلال ملتقى وطني: إن العدو شنّ حرباً ذات أبعاد مختلفة ضد إيران بما فيها الأمنية من اغتيالات وإجراءات تخريبية بالبلاد، إلا أن هذه المساعي لم يكتب لها النجاح بجهود قوات الأمن الإيرانية.

ومن جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنّ إيران مستعدة للتعاون مع المجتمع الدولي للخروج من أزمة الطاقة العالمية ومواجهة تهديد الأمن الغذائي.

وقال أمير عبد اللهيان خلال مشاركته عبر تقنية فيديو “كونفرانس” في اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الثماني في بنغلاديش: إنّ تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية مع دول الجوار، ولاسيما الدول الإسلامية، هو من أولويات الجمهورية الإسلامية في سياستها الخارجية، مشيراً إلى أن لدى إيران إمكاناتٍ عديدة يمكن وضعها في خدمة التنمية الاقتصادية المشتركة.

وفيما يتعلق بالعقوبات الأميركية المفروضة على إيران، قال أمير عبد اللهيان: إنّ إيران تسعى للمضي قدماً في تحقيق تطوّرها بالاعتماد على قدراتها الداخلية.

وفي سياق آخر، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن وزير النفط الإيراني جواد أوجي قوله: إن عائدات تصدير الغاز الإيراني بين تاريخي 21 آذار الماضي و21 تموز بلغت نحو 4 مليارات دولار، مؤكداً أن بلاده جمعت ما يقرب من أربعة مليارات دولار من صادرات الغاز في الأشهر الأربعة الأولى من العام، وهو ما يعادل تقريباً إيرادات العام السابق بأكمله.

وفي الإطار ذاته، وقعت شركة النفط الإيرانية وشركة “غازبروم” الروسية مذكرة تفاهم في مجال الطاقة تشمل استثمار موسكو 40 مليار دولار في تطوير حقلي كيش وفارس الشمالي وزيادة إنتاج حقل بارس الجنوبي وتطوير 6 حقول نفطية إيرانية، وهذا ما يُعدّ أكبر اتفاقية استثمار أجنبي في تاريخ قطاع النفط في إيران.

وتحتل إيران ثاني أكبر احتياطيات من الغاز في العالم بعد روسيا، لكن العقوبات الأميركية المفروضة عليها أبطأت تنمية صادرات الغاز فيها.