جبلة بطلاً لدورة الولاء والوفاء الكروية بجدارة واستحقاق

اللاذقية- خالد جطل

توّج فريق جبلة بلقب دورة “الولاء والوفاء” التي ينظّمها نادي تشرين بمناسبة انتخاب السيد الرئيس بشار الأسد رئيساً للجمهورية العربية السورية، بعد أن نجح بالفوز في المباراة النهائية على تشرين حامل اللقب بهدف نظيف سجله محمود البحر في الدقيقة 32.

المباراة خرجت عن النص والأخلاق الرياضية في دقائقها الأخيرة، وسادت معظم مراحلها حالات من الخشونة، ليقوم حكم اللقاء بطرد لاعبين: محمد لولو (جبلة)، ومحمد مالطا (تشرين)، والمؤسف أن الدورة ودية، والمنافسة فيها لا تحتاج إلى هذا الكم من التشنج من طرفي اللقاء وجماهيرهما.

عموماً، النسخة الحالية لدورة الولاء والوفاء التي حملت الرقم 22 شهدت مشاركة ستة فرق وزعت على مجموعتين، ضمت الأولى فرق: تشرين والجهاد ومنتخب أمل فلسطين، وتأهل عنها للدور الثاني تشرين والجهاد، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق: جبلة وحطين وشرطة طرطوس، وتأهل عنها جبلة وحطين، وفي الدور نصف النهائي فاز تشرين على حطين، وجبلة على الجهاد.

وبفوزه بلقب دورة الوفاء يرفع جبلة عدد الفرق الفائزة باللقب إلى 12 فريقاً، ويتصدر تشرين قائمة الفرق المتوّجة (6 مرات) أعوام: 2001 و2003 و2005 و2013 و2020 و2021، يليه جاره حطين الذي نال اللقب (4 مرات) أعوام: 2006 و2008 و2015 و2019، فيما فاز بلقب البطولة مرتين كل من: الفيصلي الأردني 2002 و2009، والكرامة 2010 و2017، وفازت باللقب مرة واحدة سبعة فرق هي: الزوراء العراقي 2004، والجهراء الكويتي 2007، والمجد 2011، ومنتخبنا الوطني للشباب 2012، والمحافظة 2014، والاتحاد 2016، والوثبة 2018.