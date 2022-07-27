سورية تفوز بمنصب نائب الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب

وتم الفوز بالانتخاب بإجماع الأصوات ليشغل المنصب الدكتور محمد الحوراني رئيس اتحاد الكتاب العرب في سورية.

وكانت احتضنت دمشق أمس واليوم أعمال اجتماع مجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بمشاركة وفود من 12 دولة عربية تحت عنوان “أدباء من أجل العروبة” وذلك في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.