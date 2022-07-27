“مؤسسة الإسمنت” تستفيد من حرارة تسخين الفيول بتوفير الطاقة

دمشق- بشار محي الدين المحمد

بين المدير العام للمؤسسة العامة الإسمنت المهندس مروان الغبرة في تصريح خاص لـ”البعث” أن استخدام تقنيات الاستفادة من حرارة الكلنكر وتياراتها في توليد الكهرباء غير متاحة حالياً نظراً لكلفها العالية، ولكن المؤسسة طبقت تجربة الاستفادة من حرارة الزيت المستخدم في تسخين الفيول في توفير الطاقة، وتم تصنيع محتوياتها محلياً وقد حققت وفراً من مادة المازوت اللازمة لتشغيل الفيول بنسبة 20- 30%.

وفي سياق متصل أشار الغبرة إلى أن المؤتمر الرابع لتكنولوجيا الإسمنت هو فرصة للاطلاع على تجارب الدول الشقيقة والصديقة وخاصة العراق في هذا المجال، والتعرف على أحدث التقنيات التي تطور هذا القطاع وتزيد من جودة منتجاته وترفع من إنتاجيته، إضافة لاستعراض مواد ومنتجات الإسمنت المكتشفة حديثاً مع دراسة إمكانية إنتاجها في معاملنا، كذلك في التعرف على تطبيقات الطاقات البديلة عن مادة الفيول المستخدمة في المعامل حالياً والتي ارتفعت أسعارها مؤخراً بشكل كبير جداً، أو في مجال توليد الكهرباء للمعامل، بغية وضع تلك التطبيقات موضع الخدمة بعد تحسن الوضع الاقتصادي للتخفيض من الكلف بما ينعكس على سعر المنتج وتوفيره للمواطن، وخاصة في ظل المراحل المقبلة التي ستشهد إعادة الإعمار، كما اعتبر المدير العام أن المؤتمر يشكل فرصة استثمارية في قطاع الإسمنت وخاصة مع وجود شركات إسمنت في القطاع العام مدمرة وأخرى متوقفة وعاملة، مشيراً إلى أن كل نوع من هذه الشركات له متطلبات استثمارية خاصة به، ونوه إلى أن الشركات المتوقفة كلياً ستعاد دراسة الجدوى الخاصة بها إما بإعادة نشاطها أو تغييره بالتصنيع ضمن مجال مواد البناء وبشكل يخدم العملية الإنتاجية.

من جانبها آلاء شاكر المختصة بمجال شركات التأمين أوضحت أن المؤتمر فرصة هامة للتعريف بقطاع التأمين ونشر ثقافته سواء بشكل عام أو ضمن قطاع صناعة الإسمنت، بهدف حماية الأصول وتحقيق الجودة والارتقاء بتقديم الخدمات، مؤكدة ضرورة تقوية العلاقة بين شركات التأمين وكافة الفعاليات وخاصة في مجال الإسمنت والاستفادة من كافة منتجاته سواء على مستوى التأمين على الأفراد، أو التأمين الصحي، أو التأمين ضد الحريق، أو تغطية المخاطر على الآلات الهندسية والميكانيكية، والمخاطر الطبيعية والأمنية.

السكرتير التنفيذي لمجموعة سيم تك وعد شموس وفي تقييم للمؤتمر في يومه الثاني (الختامي) أوضحت أنه يستمر بتحقيق نجاحاته، وسترفع مخرجات المؤتمر إلى وزير الصناعة لتتم مناقشتها وتنفيذها ضمن الإمكانات المتاحة، كما سيتم التعاون بين المجموعة ووزارة الصناعة لتنظيم المعرض التخصصي الأول لتكنولوجيا الإسمنت في العام القادم على هامش المؤتمر المقبل (الخامس) وذلك لعرض أحدث معدات الخلط والتكسير وخطوط الإنتاج ومستلزماتها، إضافة لتطبيقات الطاقة المتجددة، مع عرض خدمات الجهات الإنشائية والاستشارية والتدريبية، وشركات الشحن بأنواعه (بري، بحري، جوي) بالإضافة لقطاعي المصارف والتأمين.

الخبير المهندس سامر حنا ركز على أهمية رفع إنتاجية معامل الإسمنت، موضحاً أن تحقيقها يتطلب عدة أعمال أهمها المحافظة على الطاقة الإنتاجية للآلات من خلال تعريف العامل بطريقة استخدام آلته، ومن ثم تعريفه بأهمية آلته في تسلسل العملية الإنتاجية، وصولاً للتنسيق التام بين الأقسام، إضافة للمحافظة على الخبرات من خلال التدريب والتأهيل، وتالياً لا بد من وضع برامج صيانة دورية لكل آلة وصيانة عامة لكامل الآلات، مع تكليف عناصر لديهم الخبرة الكافية بإجراء مراقبة دورية للآلات بحيث نصل إلى”الوقاية التنبوئية” للآلات، وتابع الخبير: ثالثاً يجب اختيار مواد أولية مناسبة لعدم حدوث أية أخطاء ضمن مواصفات المنتج النهائي، أو حدوث تعطل في الآلات، وأخيراً يجب الاستفادة من التكنولوجيا في الحفاظ على الآلات وزيادة عمرها الافتراضي، فعلى سبيل المثال طلاء التجهيزات كالبلايط والكسارات بالمواد النانوية وبالسيراميك يقلل الحاجة للصيانة بنسبة30- 50 % كونه يقلل الإهتراءات ويزيد القساوة بشكل يطيل العمر الافتراضي للآلات.

الخبير المهندس محمد صبري عرض أهمية محطات معالجة المياه وخاصة بالنسبة للمنشآت الصناعية مستهلاً حديثه بأن 2,2 مليار إنسان في العالم يعانون من صعوبة في الحصول على المياه وهذا يحتم على الجميع الاهتمام بموضوع معالجة المياه لعدم زيادة العجز المائي، وأوضح صبري أن عدم معالجة المياه يؤثر سلباً على العمر الافتراضي للآلات كما يسبب في بطئ الآلات في حال كانت المياه كلسية، إضافة للنمو البكتيري على الآلات والذي يشكل طبقة عازلة فوق سطح الآلات والدارات مما يسبب تعطلها، ومن ثم نصل للتآكل أو تحول المعدن إلى أوكسيد مما يسبب انهيار الآلات.

مدير مجموعة شركات الرواحي العمانية سعود علي يرى أن المشاركة في المؤتمر ضرورية لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب كافة الدول المشاركة، مبدياً رغبته للتعاون مع كافة المنشآت والمصانع في سورية.

مدير التصدير في شركة سمنترا الأردنية قصي هلال بين أن السوق السورية مهمة جداً للشركات الأردنية لتصدير الإسمنت في مرحلة إعادة الإعمار وأن شركته جاهزة للدخول إلى سورية وتلبية حاجتها من كافة المواد اللازمة للبناء.

في حين أكدت مديرة السياسات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية غالية عبيد أن الوزارة قامت بتشميل الأسمنت الأبيض ببرنامج إحلال المستوردات لعدم وجود إنتاج محلي منه في الوقت الراهن، وارتفاع الكميات المستوردة منه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة لحوالي 233.129 طناً وبقيمة إجمالية وصلت لحدود 22 مليون يورو، ورأت أن عملية التشميل ستؤدي لتشجيع صناعة المنتج والمساهمة في توفره في السوق المحلية.

الجيولوجي سمير زاهد ذهب إلى أهمية تسليط الضوء خلال المؤتمر على مادة السجيل الزيتي، نظراً لأهميتها سواء في توليد الطاقة الكهربائية للمعامل أو في صناعة الإسمنت حيث تتم إضافة الرماد المتبقي منه بعد عملية الاحتراق إلى الكلنكر لإنتاج الأسمنت البورتلاندي.