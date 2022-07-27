“مجلس حلب” يوافق على تأسيس شركة تطوير عقاري وأخرى إنشاءات

حلب – معن الغادري

ناقش مجلس مدينة حلب خلال أعمال دورته العادية الرابعة لهذا العام مجمل القضايا الخدمية، وسبل النهوض بواقع وآليات العمل، وأقر المجلس في ختام أعماله الموافقة على تأسيس شركة تطوير عقاري بين مجلس مدينة حلب وغرفة تجارة حلب، وكذلك تأسيس شركة إنشاءات بين مجلس مدينة حلب ونقابة مقاولي الإنشاءات (فرع حلب).

كما وافق المجلس على اقتراح إصدار المخطط التنظيمي أصولاً حسب أحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982م وتعديلاته لكل من منطقة تجميل الأنصاري-سيف الدولة، ومنطقة التوسع السكني E8، والبقعة الواقعة غرب جمعية الزهراء، وقرية بلليرمون السكنية، ومنطقة المشارقة، كما تمت الموافقة على اعتماد الحدود الجديدة للدراسة التخطيطية لمنطقة التوسع السكني E9 لتكون على مساحة /184/ هكتار مع لحظ المناطق التي تم إخراجها من حدود الدراسة التخطيطية بصفة (مناطق ذات استعمالات خاصة – خدمات مركز مدينة) على المخطط التنظيمي العام المصدق لمدينة حلب حين الإعلان الدوري والسير بإجراءات التصديق أصولاً.

ووافق المجلس على تخفيض رسم الخدمات الشهري للصيادلة ولصناعات الصنف الثالث لاتحاد الحرفيين ونقل مصلحة ورش إصلاح وتنجيد السيارات أو الصيانة بكافة أنواعها إلى صناعات الصنف الثالث في المعاملة بالرسوم الخدمية الشهرية.