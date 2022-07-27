مشاكل مالية كبيرة تعترض أنديتنا قبل انطلاق الموسم الجديد

ناصر النجار

تدخل فرق الدوري الممتاز في مرحلة الاستعداد الجدي للموسم الجديد بعد أن أنهت فترة الاختبارات وامتحان اللاعبين وتجربتهم، ومن المفترض أن تصل الأندية كافة إلى قناعاتها بمستوى اللاعبين لاختيار التشكيلة الأفضل التي ستمثّلها في الدوري ومباريات الكأس، وغيرها من النشاطات الأخرى.

الأخبار الواردة ليست جيدة بالشكل المطلق، فمازالت أنديتنا تعاني الكثير على الصعيد الإداري والمالي، فبالأمس استقال رئيس نادي حطين وجاء آخر، واليوم باتت صفحة نادي الأهلي مفتوحة بانتظار الحلول التي يجب ألا تتأخر، فليس من المعقول أن تهتز الإدارة في الوقت الذي يكون فيه النادي أحوج للاستقرار، ومن المشاكل التي بدأت تظهر للعيان في كرة الأهلي قضية الرواتب والعقود التي لم تدفع حتى، والنادي عليه التزامات قال البعض إنها قد تصل إلى ملياري ليرة سورية، والقضية لن تتوقف عند الأهلي، فأغلب أنديتنا مازالت توقّع عقودها دون وجود أية مؤونة مالية، وهي (تهرول) وراء الداعمين للحصول على المال الذي يغطي هذه العقود ولو بالدفعات الأولى.

القضية المالية بدأت تطفو على السطح، وقد أعلنت العديد من الأندية بشكل غير مباشر عدم قدرتها على دفع نفقات كرة القدم، ورأينا ذلك واضحاً من خلال انسحاب العديد من الأندية من بطولات الأشبال والناشئين، وبعض هذه الأندية تملك الاستثمارات والإمكانيات الكبيرة، وزاد الأمر ضبابية عندما رفضت أندية الدرجة الأولى إقامة دوري من مجموعتين للرجال والشباب بسبب الشح المالي، ما يدل على أن الأزمة المالية في الأندية عامة.

المحيّر في الأمر أن أنديتنا فتحت أبواب العقود على مصراعيها، ورفعت الأسعار حتى درجة الجنون، وبات بعضها يشتكي منذ الآن من تسديد الدفعات الأولى من هذه العقود التي استحقت الدفع حسب التواريخ المبرمة، واليوم تضعف هذه الإدارات أمام ضغط اللاعبين الذين صاروا (سلطان) الموقف بسبب حقوقهم، فتعالى صوتهم، وضعف موقف الإدارات بحالة غير صحية لا تدل على حسن الإدارة والتخطيط، وتضعنا أمام صورة من الفوضى والعشوائية التي تضعف كرتنا بشكل عام، لأن كرتنا لا يمكنها أن تبنى على الفرضيات والأحلام والتأجيل.

اتحاد كرة القدم غير مسؤول عن هذه المشاكل، ولكن في نهاية الأمر سيتدخل لفض النزاع الذي قد يحصل جراء ذلك، وعلى الصعيد الفني قد نجد تراجعاً في الأداء من قبل اللاعبين إن فقدوا الوقود (المال)، وهذا كله سيؤثر على الدوري ومسيرته على صعيد الأداء والنتائج، لذلك فإن المقترح أن يبادر اتحاد كرة القدم إلى فرض شرط تأمين السيولة المالية للتعاقدات قبل توقيع العقود، وأن تكون هذه الأموال موجودة في حساب النادي بالبنك منعاً للإشكال الذي قد يحصل مستقبلاً، وإضافة لذلك فإن النادي لن يجرؤ على التعاقد بمستوى يفوق إمكانياته ليستطيع إيفاء ذممه على أكمل وجه.