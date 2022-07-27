مظاهر عنف مخيفة ومؤشرات خطيرة تستدعي البحث الفوري عن الحلول..!.

طرطوس – محمد محمود

منذ فترة قصيرة شهدت مدينة طرطوس حادثة إطلاق نار ناجمة عن خلاف بين شخصين.. الحادثة كادت أن تودي بحياة المعتدى عليه، ولاقت استهجاناً وسخطاً كبيرين في الشارع الطرطوسي، وكذلك صفحات التواصل الاجتماعي والوسائل التي تناقلت الخبر، لما وصفه الجمهور برد الفعل المؤسف تعبيراً عن الغضب.

ودون مبررات منطقية أو مفهومة تتكرر حوادث العنف في المجتمع السوري، وتعبر عن نفسها بطرق ووسائل مخيفة وبشعة لم تكن مألوفة سابقا في المجتمع (جرائم قتل وخطف وسرقة واستخدام السلاح لحل المشكلات الشخصية، ومشاجرات لأتفه الأسباب وغيرها من الجرائم..)، وهو ما يراه البعض مفرزات حرب طويلة زادتها الضغوط الاقتصادية المستمرة، لتصبح انعكاسات هذه المظاهر العنفية مؤشرات خطيرة تقض مضجع الأمان في المجتمع السوري وتدعو للبحث الفوري عن الحلول..

حتى في الفرح

ويرى البعض أننا بتنا أمام صور كثيرة، ومظاهر متعددة للعنف لا تظهر في حالات الغضب فحسب لكن في حالات التعبير عن الفرح والنجاح أيضا، حيث أصبحنا أمام مظاهر عنفية تنتج ضحايا وذلك عندما يحاول البعض مثلا إطلاق الرصاص ابتهاجا، ويبالغون بردة فعلهم.

يقول أبو عمار أحد سكان محافظة طرطوس: بتنا نخشى قدوم أي مناسبة أو عيد لأننا قد لا نكون في مأمن من طلقات الرصاص العشوائي التي يطلقها أحدهم “فرحا”، فيما عبر أبو محمود عن استغرابه من هذه المظاهر التي حصلت منذ أيام في محافظة طرطوس، فرغم فرحة النجاح وأهميته لكن هل يستحق الحصول على شهادة التعليم الأساسي مثلا كل الاحتفالات التي جرت من إطلاق نار وعراضات وأصوات طبل وزمر جعلت من طرطوس وكأننا في عرس استثنائي؟!..

تفسيرات منهجية

يضع الباحث الاجتماعي والنفسي عماد يوسف مجموعة تفسيرات يمكن ربطها بما يحدث اليوم في المجتمع السوري من مظاهر عنفية حيث يعرف العنف بأنه سلوك عدواني يمارسه الفرد، أو الجماعة، أو فئة اجتماعية معينة، ويكون هذا السلوك موجها لإخضاع أو استغلال الطرف المقابل، فما حصل في سورية من مظاهر عنف عميقة ومؤثرة اخترقت النسيج المجتمعي وانعكست على الناس كعائلات وأفراد ومجتمع، وتسببت بارتفاع المنسوب العام للعنف في نواحي كثيرة يمكن تفسيره ضمن نظريات فلسفية مختلفة تجمع جميعها على تزايد مظاهر العنف في مجتمع بعد الحرب، فما تحدث عنه العالم فرويد في النزعات الغرائزية عند الإنسان لا تجد لها ولنزعاتها حاضنة أفضل من شروط الحرب حيث يغيب القانون والانضباط الاجتماعي العام. وكذلك تتجلّى نظرية العالم “دولارد” بحيث يكون الضغط النفسي والعصبي الناتج عن تداعيات الحرب سبباً كبيراِ في تفسير ظهور نزعة العنف لدى الكثيرين من الناس.

حقل طاقة سلبي

وبرأي اليوسف أن هناك حقلا سلبيا للطاقة يحرك غريزة العنف بداخلنا يتشكل بسبب ارتكاسات الحرب ومؤثراتها، فغالباً ما تكون صور الحرب أمامنا بشكل شبه يومي (الأخبار، الشهداء، القتلى، انفجارات، وغير ذلك من تداعيات الحرب وويلاتها)، تجعل حقل الطاقة السلبي حولنا مسيطراً على النفوس وتؤدي إلى تحويلنا إلى كائنات موتورة، أي مصابة بالتوتر والخوف والقلق الدائمين مما ينعكس على سلوكياتنا المجتمعية العامة، وطرق تعاملنا مع من حولنا من دائرتنا الضيقة. وهذا ينعكس على محاكماتنا المنطقية والعقلية، لذلك نلحظ الوجوم، والتكدّر عند الناس. فعندما تكون سائراً في طريق ما وأنت بحالة نفسية جيدة، ويمر موكب شهيد، أو تشاهد صور شهداء معلقة على الجدران، فإن العقل الباطن وبلا إدراك واعي منّا، يستدعي قصص الحرب وويلاتها ويستحضر صور مريرة لقصص سمعناها أو عشناها. ويبدأ هذا العقل الباطن بالتأثير على الجملة العصبية لدينا فيحوّل مزاجنا إلى عصبية وتوتر دون أن ندري وبدون إدراك من عقلنا الواعي. وهذه أحد التأثيرات البسيطة لانعكاسات الحرب على النفوس. وإذا مكان هذا التأثير كبيراً لدى البعض فإنه قد يدفعه إلى الصدام المباشر مع أي شخص يلتقيه كنوع من التفريغ عن التوتر الذي اكتسبه بنتيجة هذا التأثير السلبي.

انعكاسات خطيرة

ويرى الباحث أن الحرب أدت إلى انعكاسات خطيرة ونتائج وخيمة وهي تحمل في جنباتها ومنعكساتها أخطر الأمراض الاجتماعية التي تحتاج سنين طوال للشفاء منها، لأن هذه الأمراض الاجتماعية تتحول ببساطة إلى ثقافة عامة في الوعي المجتمعي العام. وأخطر هذه الأمراض هو العنف الذي تتم ممارسته في المجتمع سواء في البعد الاجتماعي أو الأسري، ويزداد هذا العنف وتيرةً مع اشتداد الأزمات. وخاصة الاقتصادية والمعيشية منها، غاز، بنزين، خبز، نقل، مواصلات وغيرها. وجميعنا سمع بجرائم القتل والضرب التي حصلت في محطات الوقود، من أجل البنزين والمازوت وشجارات على دور الغاز وسواها من احتياجات.

شعور بالعجز

وبيّن الباحث يوسف أن التضخم المالي الحاصل والغلاء الفاحش الذي يعيشه السوريون هو أعلى من طاقة الاحتمال لدى كثيرين، فعندما يجد الأب نفسه عاجزاً عن تلبية طلبات أسرته واحتياجاتها المعيشية، أو يجد الناس أنفسهم في حالة شلل عام عن مواجهة تحدّيات الحياة وتلبية طلبات معيشتهم، فإنهم ينحون إلى التعويض عن عجزهم هذا بتفريغ الضغط الناتج في دائرتهم الضيّقة، لذلك نجد الكثير من الخلافات التي تبدأ بكلمات بسيطة من السب أو الشتم أو الصراخ، تتحول في لحظات معدودة إلى شجار كبير قد يصل إلى الجريمة وإراقة الدماء.

ويوضح، إن من طبيعة الإنسان أن يبحث عن التعويض في كل شيء، وعندما يجد نفسه مهزَوماً، ولا يتمتع بحياة كريمة، فإن المحاكمات المنطقية والعقلانية تختفي من عقول البشر، وتعود الناس إلى طبيعتها الغرائزية التي وُجِدَت عليها. وهذا ما تحدث عنه فرويد.

وأشار إلى أن عدد حالات الطلاق الهائل، ومنسوب الجريمة المرتفع – سرقات، قتل، خطف، مشاجرات بالسلاح الأبيض والحربي -الذي نلحظه في سورية بارتفاع مضطرد يفسر ذلك.

الحصانة بالوعي

بالمختصر، يجب علينا جميعاً أن نتشبث بالوعي والإدراك الصحيح والواعي لمشاكلنا وعدم الوقوف على صغائر الأمور وتجاوزها إلى التفكير العميق بأسباب ما يمر بنا وما نحن فيه من حرب اقتصادية بعد العسكرية، وحرب نفسية وتدميرية شاملة ومعمّمة. ويجب على الجميع أن يدرك بأن هذه الأمراض الخطيرة ليست حكراً على فئة مجتمعية دون الأخرى لأنها ستصيب الجميع، وتؤثر على بنية المجتمع كله.