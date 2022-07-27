منح جواز سفر جديد وتجديد الجوازات السابقة عبر مركز خدمة المواطن الإلكتروني

أعلن مركز خدمة المواطن الإلكتروني اليوم أن وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة أطلقت خدمة منح جواز سفر جديد وتجديد جواز سفر وذلك عبر بوابته الإلكترونية.

وبين المركز وفق ما نشره على صفحته على الفيسبوك أن هذه الخدمة متوافرة فقط لجواز سفر من داخل سورية بأولوية متعددة “عادي-مستعجل- فوري” لافتاً إلى أن معاملة جواز سفر من خارج سورية بيد ذويه “الأقرباء المخولين بالتقديم والمعتمدين حسب قوانين إدارة الهجرة والجوازات” فتتم في إدارة الهجرة والجوازات بفروعها كافة.

وأشار المركز إلى أنه يمكن تقديم الطلبات المتعلقة بذلك من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال تحميل تطبيق معاملاتي كما يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عبر دليل الخدمات على الموقع الإلكتروني للمركز.

وبين مدير مديرية تقانة خدمة المواطن بوزارة الاتصالات والتقانة المهندس سامر يماني أن عدد الحجوزات المثبتة على منصة المركز التي بدئ العمل بها في الـ 7 من الشهر الجاري ولغاية الـ 23 منه بلغ 54298 حجزاً داخلياً وخارجياً مبيناً أن عدد الحسابات التي أنشئت لهذه الغاية بلغ 48050 حساباً إلكترونياً.

وعن الإجراءات بعد تثبيت الحجز وتسديد الرسوم إلكترونيا بين يماني أنه يمكن للمواطن المقيم داخل سورية التوجه إلى فرع الهجرة والجوازات الذي قام باختياره وفق الموعد المحدد لاستكمال الوثائق المطلوبة أما المواطنون المقيمون في الخارج فيمكن لذويهم المخولين التسجيل لهم وفق الأنظمة والقوانين النافذة عبر مراجعة فرع الهجرة والجوازات المختار من قبلهم حسب الموعد المحدد مصطحبين الأوراق الثبوتية لاستكمال معاملتهم.

ووفق يماني فإنه على من لم يتم تحديد موعد لهم مراجعة إدارة الهجرة والجوازات بفروعها في المحافظات مباشرةً للحصول على الاستمارة ودفع الرسوم أصولاً للحصول على جواز السفر موضحاً أن آلية إعلام المواطنين المثبتين لحجوزاتهم للحصول على جواز سفر تتم من خلال رسالة نصية تصل لمقدم المعاملة.

ولفت يماني إلى إمكانية الدخول لموقع مركز خدمة المواطن الإلكتروني أو تطبيق معاملاتي ومشاهدة الموعد في ملاحظات المعاملة والذي يعتبر موعداً نهائياً لاستلام جواز السفر من فروع الهجرة والجوازات في المحافظات.