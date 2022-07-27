مواجهة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي وتعزيز العمل العربي المشترك… أبرز محاور اجتماع الأمانة العامة للأدباء والكتاب العرب

وضع برامج وآليات عمل وخطط مستقبلية لمواجهة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي وتعزيز العمل العربي المشترك أهم المحاور التي ناقشها اليوم اجتماع الأمانة العامة للكتاب والأدباء العرب في دمشق بمشاركة 12 دولة عربية.

الأمين العام للأدباء والكتاب العرب الدكتور علاء عبد الهادي أشار خلال الاجتماع المنعقد بفندق الشام إلى أهمية هذا الاجتماع كونه يجدد المواقف الداعمة لسورية في حربها ضد الإرهاب ودفاعها عن سيادتها وأرضها وحرية قرارها واستقلالها مشدداً في الوقت نفسه على أهمية الاجتماع لجهة تعزيز التضامن العربي ومواجهة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

مقالات ذات صلة

رئيس جمهورية لوغانسك ليونيد باشنيك يدعو القوات الأوكرانية إلى رمي السلاح وإنهاء المعركة في دونباس

24-فبراير-2022

كوبا تؤكد رغبتها في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع سورية

2-مارس-2022

لافروف في زيارة رسمية إلى طهران اليوم

22-يونيو-2022

مباحثات سورية إيرانية حول زيادة فرص التعاون في المجال الصحي

20-أبريل-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى