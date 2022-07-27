مواجهة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي وتعزيز العمل العربي المشترك… أبرز محاور اجتماع الأمانة العامة للأدباء والكتاب العرب

الأمين العام للأدباء والكتاب العرب الدكتور علاء عبد الهادي أشار خلال الاجتماع المنعقد بفندق الشام إلى أهمية هذا الاجتماع كونه يجدد المواقف الداعمة لسورية في حربها ضد الإرهاب ودفاعها عن سيادتها وأرضها وحرية قرارها واستقلالها مشدداً في الوقت نفسه على أهمية الاجتماع لجهة تعزيز التضامن العربي ومواجهة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.