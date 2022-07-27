نادي الحوارث يشكو الظلم واتحاد الكرة مطالب بالإنصاف..!

حماة- منير الأحمد

لم يتوقع مجلس إدارة نادي الحوارث في مصياف وجماهيره تأخر صدور قرار صعود رجال كرته إلى دوري الدرجة الأولى، حيث كان من المنتظر من اتحاد الكرة الإسراع بحل هذا الموضوع، فإما صعود كرة الحوارث إلى الأولى، أو إنهاء حلم جماهيره وإبقاؤه في دوري الدرجة الثانية.

رئيس نادي الحوارث كمال محمود كشف لـ “البعث” أن إدارته تنتظر قرار اتحاد الكرة بشأن كتاب التظلم الذي أرسل منذ شهرين، مؤكداً أن فريقه هو الأجدر والأحق بالصعود إلى الدرجة الأولى كون ما حصل في التجمع النهائي المؤهل للدرجة الأولى الذي أقيم في محافظة حلب، والذي ضم أندية: “الحوارث ومعدان وصبيخان وتل براك”، لم يحصل من قبل في تاريخ الكرة السورية، داعياً الاتحاد الرياضي العام واتحاد الكرة إلى ضرورة الإسراع باتخاذ موقف حقيقي وحازم جراء الظلم الذي تعرّض له النادي، ودعم الأندية النشيطة التي أثبتت وجودها.

وأضاف محمود: رئيس وأعضاء الاتحاد الكروي الجديد مطالبون بإنصاف نادي الحوارث المجتهد والصاعد قانونياً للدرجة الأولى بنهاية مباريات المجموعة الرابعة، فليس من المعقول أن يرد اتحاد الكرة على الاعتراض ذاته المقدم من نادي صبيخان على لاعبين اثنين من نادي تل براك “بردين اثنين” مختلفين، فكيف يسمح الاتحاد للاعبين من نادي تل براك بالمشاركة ببطولة التجمع النهائي وهما مرفوعان على قوائم ناد آخر؟ ولماذا لم تشكّل لجنة للمحاسبة على الأخطاء التي وقع بها الاتحاد القديم برئاسة اللجنة المؤقتة، ومحاسبة الأشخاص الذين ردوا على الاعتراض الأول بصيغة خاطئة، وتابع تل براك مبارياته بالتجمع، وبالتالي ظلموا فريقاً صاعداً ومجتهداً؟.