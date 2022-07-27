 هجوم بالصواريخ يستهدف القنصلية التركية بالموصل

بغداد – وكالات

استهدف هجوم بأربعة صواريخ محيط القنصلية التركية في مدينة الموصل في شمالي العراق، ليلة أمس ما ألحق أضرارا مادية دون سقوط قتلى أو جرحى.

وجاء الهجوم بعد أيام من القصف التركي لمنتجع سياحي، ما أودى بحياة 9 مدنيين وإصابة 23 آخرين بجروح. وعلى إثر ذلك طالب العراق تركيا بسحب قواتها من أراضيه، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة.

وقال مصدر أمني عراقي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن “أربعة قذائف هاون سقطت في محيط القنصلية التركية في الموصل في منطقة الحدباء، لكن لا توجد أضرار بشرية، فقط أضرار مادية بسيطة”.

من جهتها قالت وزارة الخارجية التركية إنها لم تُسجّل أية خسائر بالأرواح.

وأكّد النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني “سقوط 4 صواريخ على محيط القنصلية، مضيفاً أن القصف أسفر “عن أضرار مادية أصابت عدداً من سيارات المواطنين”.

وجدّد العراق، الثلاثاء، تنديده خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت لمناقشة العدوان على محافظة دهوك “بالتواجد غير الشرعي للقوات العسكرية التركية في الأراضي العراقية”.

كما شجب العراق على لسان وزير خارجيته فؤاد حسين قرار البرلمان التركي، الذي اتخذه في تشرين الأول 2021، لتمديد وجود قواته في العراق لمدة سنتين.

كما دعا العراق المجلس “بموجب المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة إلى ممارسة مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين، من خلال إصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها العسكرية المحتلة من كامل الأراضي العراقية”.