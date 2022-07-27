هجوم بالقذائف الصاروخية يستهدف قاعدة للاحتلال الأمريكي في الشدادي

الحسكة -سانا

استهدفت عدة قذائف صاروخية قاعدة الاحتلال الأمريكي غير الشرعية في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

وذكرت مصادر محلية أن “مجهولين استهدفوا فجر اليوم قاعدة الاحتلال الأمريكي غير الشرعية في مدينة الشدادي جنوب الحسكة بعدد من القذائف الصاروخية سقط أحدها داخل القاعدة وباقي الصواريخ في محيطها”.

وأشارت المصادر إلى أن أصوات الانفجارات القوية التي سمعها أهالي المدينة والمناطق المجاورة ناتجة عن الهجوم الذي استهدف قاعدة الاحتلال حيث شوهد عمود من الدخان يتصاعد من داخل القاعدة.

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