استقالات أوروبا.. هل تكون معدية؟

عناية ناصر

حذر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو من أن الاضطرابات التي أصابت حكومة ماريو دراجي تهدد بحرمان أوكرانيا من الدعم العسكري الحيوي. وكان رئيس الوزراء الإيطالي دراجي قد قدم استقالته بعدما سحبت حركة “خمسة نجوم” الشعبوية الشريكة في الائتلاف الحاكم دعمها له في تصويت على الثقة.

بشكل عام، ترتبط استقالة رئيس حكومة دولة أوروبية بالوضع المحلي، لكن الحسابات الدبلوماسية والسياسات الخاطئة – على سبيل المثال، نهج إيطاليا المتشدد ضد روسيا – لا بد أنها زادت من حدة وضعه السيء، فلا شك أن دعم إيطاليا لأوكرانيا إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، والزيادة التدريجية للعقوبات ضد روسيا يضران بحل المشكلات المحلية في إيطاليا.

في ظل قيادة دراجي، اتخذت إيطاليا موقفاً متشدداً ضد روسيا بما في ذلك خفض اعتمادها على واردات الغاز الروسي إلى 25 في المائة، من حوالي 40 في المائة في بداية العام.

كما أدى الحظر المفروض على النفط الخام، والمنتجات الروسية من قبل الدول الغربية إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، والتي أصبحت مشكلة عصفت بالعديد من الدول، مما تسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج والمعيشة، وكذلك زيادة الضغط على الناس العاديين في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إيطاليا.

ووفقاً لوكالة الإحصاء الوطنية الإيطالية، ارتفع معدل التضخم السنوي في إيطاليا إلى 8 في المائة في حزيران، وهو أعلى مستوى منذ عام 1986، مضيفةً أن الطاقة كانت المحرك وراء ارتفاع الأسعار، لكن يبدو أن دراجي أولى أهمية أكبر للصراع في أوكرانيا، حيث قال في نيسان الماضي: “هل نريد السلام أم تشغيل المكيفات؟ “.

قد تكون الأزمة التي تواجهها الحكومة الإيطالية مثالاً سيئاً في أوروبا، حيث من المحتمل بعد ذلك أن يواجه القادة الأوروبيون الآخرون وضعا مماثلا. ففي شهر حزيران الفائت، خسر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أغلبيته البرلمانية، كما كان ارتفاع تكاليف المعيشة أحد العوامل أيضاً.

ليس هناك أدنى شك في أن التماسك السياسي في العديد من الدول الأوروبية قد تعطل، حيث تم اختطاف سياساتهم المتعلقة بالأزمة الروسية الأوكرانية من قبل الولايات المتحدة، وتتصاعد الاضطرابات والفتن في أجهزتها التشريعية والتنفيذية، بينما تضعف أحزاب الأغلبية. وإذا استمرت الدول الأوروبية في اتباع سياسة الولايات المتحدة والسير وراءها بشكل أعمى، فيجب أن يكون قادتها السياسيون مستعدين لمواجهة العواقب.

إن ما يجعل تشكيل أغلبية حاكمة مستقرة أكثر صعوبة هو أن عملية التكامل الأوروبي أصبحت أداة للإستراتيجية العالمية للولايات المتحدة، لأن أوروبا تربط نفسها بسياسات واشنطن. وبدلاً من ذلك، أصبح الاندماج سبباً رئيسياً للانقسام الأوروبي، وهو أمر لم يتوقعه أحد.

ييشكك الكثيرون في رؤية التكامل الأوروبي، مما أدى إلى ظهور قوميين وشعبويين في الدول الأوروبية، حيث تضعف تدريجياً الأصوات الداعمة للاندماج، بينما ترتفع أصوات الأحزاب السياسية المعارضة والجمهور المؤيد للقومية، مما يشير إلى أن أوروبا على حافة مواجهة خطر آخر. وإذا ساء الوضع، في النهاية، ستفشل رؤية التكامل الأوروبي التي توحد دول المنطقة، بل والأسوأ من ذلك، قد تقع القارة في صراعات نتيجة لذلك.

إن سياسات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي معدية، فالأزمة في بلد ما ستنتقل قريباً إلى دول أخرى، وسيتوسع صعود اليمين بسرعة خارج الحدود، وحتى الولايات المتحدة قد لا تكون قادرة على الهروب من مثل هذا الاتجاه العام، فالعالم الآن يمر في مرحلة حرجة.