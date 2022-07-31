المهندس عرنوس: تركيز الإنفاق خلال النصف الثاني من العام في التوسع بالإنتاج الزراعي والصناعي

شدد المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماعه اليوم على ضرورة تركيز الإنفاق خلال النصف الثاني من العام الجاري في التوسع بالإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والإنتاج الصناعي وإدخال المزيد من المنشآت المتوقفة في الخدمة والإنتاج الفعلي واستكمال إنجاز مشروعات الري الحكومية وتحويلها إلى منظومة الري الحديث بما يحقق مردوداً إنتاجياً أكبر إضافة إلى زيادة مساحة الأراضي المستصلحة للزراعة وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات واستكمال تنفيذ المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية كمحطة حلب الحرارية ومحطة الرستين في اللاذقية.

من جهته قدم وزير المالية الدكتور كنان ياغي عرضاً لواقع إنفاق الوزارات على المشاريع خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 والإنفاق على الدعم الاجتماعي في قطاعات المعونة الاجتماعية (صندوق الإنتاج الزراعي الدقيق التمويني – المشتقات النفطية – المواد الأساسية) صندوق التخفيف من آثار الجفاف والتحول إلى الري الحديث إضافة إلى أسباب التعديل على اعتمادات أبواب الموازنة نظراً لصدور عدد من الصكوك التشريعية الخاصة بتحسين أوضاع العاملين في الدولة.

بدوره قدم رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي الخليل عرضاً حول نسبة تنفيذ الإنفاق الاستثماري حتى نهاية النصف الأول من عام 2022 من إجمالي اعتمادات الموازنة الاستثمارية بما فيها زيادة رؤوس الأموال ومشاريع لجنة إعادة الإعمار موضحاً أن توزع الإنفاق الاستثماري حسب القطاعات من إجمالي الانفاق لنهاية النصف الأول من العام 2022 تركز 72 بالمئة منه في قطاعات الخدمات والكهرباء والمياه.

كما وافق المجلس على إضافة اعتمادات لوزارات الإدارة المحلية والبيئة والتعليم العالي والكهرباء والموارد المائية والصحة والثقافة والتنمية الإدارية والزراعة والنقل والتربية لإنجاز واستكمال عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والصحية والتعليمية ذات الأولوية.