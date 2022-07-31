بهدف تسهيل الصيانة والاستخدام.. “التربية”تصدر دليلاً لصيانة الوسائل التعليمية

أصدرت دائرة التقنيات في مديرية التعليم بوزارة التربية الدليل المرجعي لصيانة الأجهزة والوسائل التعليمية، على أن يتم توزيعه قريباً على دوائر تقنيات التعليم في المحافظات، ليعمم على المدارس المختلفة.

وحول أهمية هذا الدليل قال مدير التعليم عماد هزيم أنه انطلاقاً من كون الوسائل التعليمية والتقنيات الحديثة إحدى عناصر العملية التعليمية والتعليمية، لذلك جرى العمل على تأليف وتوفير دليل لصيانة الأجهزة والوسائل التعليمية ليتسنى للمعنيين الاستفادة منه.

وأضاف هزيم يحتوي الدليل على شروح وصور ملونة لصيانة العديد من الأجهزة والوسائل التعليمية التي تحتاج لصيانة دقيقة ودورية.

بدورها أكدت رئيس دائرة تقنيات التعليم سحر الحمصي أن هذا الدليل يعد مرجعاً لصيانة الوسائل التعليمية الفيزيائية والكيميائية والسمعية البصرية، كما يوضح للمدرسين والمعلمين الهدف من الوسيلة وطرائق صيانتها.