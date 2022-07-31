بيلوسي تُسقط تايوان من جولتها الآسيوية!!

واشنطن – وكالات

أكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الأحد أنها في طريقها إلى آسيا من دون أن تشير إلى زيارة محتملة لتايوان يمكن أن تسبب مزيدا من التوتر في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.

وقالت بيلوسي في بيان “أقود وفدا من الكونغرس إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ لإعادة تأكيد التزام أميركا حيال حلفائها وأصدقائها في المنطقة”.

ويضم الوفد المرافق لرئيسة مجلس النواب، وجميع أعضائه من الديموقراطيين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس غريغوري ميكس وأعضاء في اللجنة الدائمة للاستخبارات ولجنة القوات المسلحة في مجلس النواب أيضا.

وأضافت: “في سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان، سنعقد اجتماعات على مستوى عال لمناقشة سبل تعزيز قيمنا ومصالحنا المشتركة بما في ذلك السلام والأمن والنمو الاقتصادي والتجارة، ووباء كوفيد-19 وأزمة المناخ وحقوق الإنسان والحكم الديموقراطي”.

وأكدت وزارة الخارجية في سنغافورة أن زيارة بيلوسي والوفد المرافق لها ستجري في الأول والثاني من آب، موضحة أنها ستلتقي خلالها الرئيسة حليمة يعقوب ورئيس الوزراء لي سيان لونغ.

وتبقي رئيسة مجلس النواب الأميركي، ثالث أرفع شخصيّة في الإدارة الأميركيّة، على الغموض بشأن زيارة محتملة إلى تايوان لأسباب أمنية.

وزيارة بيلوسي في حال تمّت، لن تكون الأولى. فقد زار الجمهوريّ نيوت غينغريتش الذي كان آنذاك رئيسا لمجلس النواب، تايوان في 1997، وكان ردّ فعل بكين معتدلا نسبيا.

ومنذ أسابيع، تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بسبب معلومات تفيد أنها ستزور تايوان على الأرجح.

وردا على هذه المعلومات أكد المتحدث باسم القوات الجوية الصينية شين جينكي الأحد في تصريحات نقلتها صحيفة “يومية الشعب” أن “سلاح الجو يملك تصميما حازما وثقة كاملة وقدرات كافية للدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة وسلامة أراضي البلاد”.

وقال إن الدفاع عن الأراضي الصينية هو “مهمة مقدسة” للجيش.

خلال العامين الماضيين، عززت الصين طلعات طائراتها المقاتلة وقاذفاتها وغيرها في منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية.

وقال شين إن “الطائرات المقاتلة المتعددة الأنواع التابعة لسلاح الجو تحلق حول الوطن الأم تايوان وتتدرب على تعزيز قدرتها على الحفاظ على السيادة الوطنية وسلامة الأراضي”.

وفي اتصال نادر مع نظيره الصيني شي جينبينغ الخميس، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن موقف الولايات المتحدة بشأن تايوان “لم يتغير”. وأضاف الرئيس الأميركي أن بلاده “تعارض بشدة الجهود الأحادية الجانب لتغيير وضع أو تهديد السلام والاستقرار في مضيق تايوان”.

من جهته، دعا شي نظيره الأميركي إلى “عدم اللعب بالنار” بشأن تايوان، في وقتٍ وصف متحدّث باسم الخارجيّة الصينيّة الزيارة التي قد تُجريها بيلوسي للجزيرة بأنّها “خط أحمر”.

وتأتي زيارة نانسي بيلوسي مع تصاعد التوتر العسكري في المنطقة.