“تيم سبيرت” يتألق في بطولة الجيش السابعة لفروسية قفز الحواجز

تتواصل على ارض نادي الباسل للفروسية بالديماس بطولة الجيش السابعة لقفز الحواجز بمشاركة فرسان من جميع الفئات .
ففي مباراة الصعوبات المتدرجة لارتفاع /125 /سم مع حاجز جوكر /150/سم
توجت الفارسة شام الأسد بالمركز الأول ونال الفارس محمد جوبراني المركزين الثاني والثالث وجاء الفارس ليث العلي بالمركز الرابع والفارسة آية حمشو بالمركز الخامس.
وفي مباراة التتابع توج فريق تيم سبيرت المؤلف من الفارستين شام الأسد وبشرى الأسد بالمركز الأول وجاء بالمركز الثاني الفريق المؤلف من الفارسين حسام مسرابي وأغيد تسابحجي وذهب المركز الثالث للفريق المؤلف من الفارس مؤيد الجاموس والفارسة ميرا الخولي.
وتختتم البطولة غدا مع اقامة المباريات النهائية لفئات سمول تور لارتفاع /120/سم وميديوم تور لارتفاع /130/ سم وبيغ تور لارتفاع /140/سم .

مقالات ذات صلة

التغيرات المناخية تتلف مساحات زراعية من محاصيل دير الزور

7-مايو-2022

غداً ملتقى الحوار الاقتصادي الثالث في شيراتون دمشق تحت عنوان ” الاستثمار والمصارف والمشروعات الصغيرة ”

6-فبراير-2022

الصين تبيع الغاز المسال بسبب”كورونا”

25-أبريل-2022

إندونيسيا تمنع دخول السائحين الأجانب لإبطاء موجة انتشار فيروس كورونا

7-فبراير-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى