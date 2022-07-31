“تيم سبيرت” يتألق في بطولة الجيش السابعة لفروسية قفز الحواجز

تتواصل على ارض نادي الباسل للفروسية بالديماس بطولة الجيش السابعة لقفز الحواجز بمشاركة فرسان من جميع الفئات .

ففي مباراة الصعوبات المتدرجة لارتفاع /125 /سم مع حاجز جوكر /150/سم

توجت الفارسة شام الأسد بالمركز الأول ونال الفارس محمد جوبراني المركزين الثاني والثالث وجاء الفارس ليث العلي بالمركز الرابع والفارسة آية حمشو بالمركز الخامس.

وفي مباراة التتابع توج فريق تيم سبيرت المؤلف من الفارستين شام الأسد وبشرى الأسد بالمركز الأول وجاء بالمركز الثاني الفريق المؤلف من الفارسين حسام مسرابي وأغيد تسابحجي وذهب المركز الثالث للفريق المؤلف من الفارس مؤيد الجاموس والفارسة ميرا الخولي.

وتختتم البطولة غدا مع اقامة المباريات النهائية لفئات سمول تور لارتفاع /120/سم وميديوم تور لارتفاع /130/ سم وبيغ تور لارتفاع /140/سم .