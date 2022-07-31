حفل لأصحاب الهمم في ثقافي كفرسوسة

أقام  المركز الثقافي العربي في كفرسوسة بفعالية منوعة لأطفال  ذوي الغعاقة بالتعاون مع جمعية همم
وأكد عضو مجلس ادارة اتحاد الجمعيات الخيرية صندوق العافية، هيثم عادل سلطه جي اطلاق إطلاق الحملة التعريفية بقانون حقوق الطفل والتي كانت بدايتها اليوم.
وبينت رئيسة جمعية همم صباح الدخيل أن الغاية الحفل زرع الفرحة والابتسامة على وجه أصحاب الهمم وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الحفل وتقديم مواهبهم الفنية والرياضية وتقديم الهدايا التي من شأنها ترك شعور معنوي ايجابي لدى أصحاب الهمم وتشجيعهم على التفاعل والتنظيم وتقديم المزيد.

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