دفعات جديدة من”الأعداء الحيوية”في حلب

بين مدير زراعة حلب المهندس رضوان حرصوني أنه تم مكافحة 150 هكتار مزروعة بمحصول القطن في منطقتي سمعان والسفيرة بالأعداء الحيوية عن طريق نشر دفعة من الأعداء الحيوية باستخدام طفيليات بيوض التريكوغراما والبراكون و مفترس حشرة المن أسد المن في حقول القطن المصابة أو إطلاق تعزيزي لأكثر من مرة في الحقول الأقل إصابة وذلك من مساحة 427 هكتار مزروعة بالقطن في المحافظة.