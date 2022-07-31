دفعات جديدة من”الأعداء الحيوية”في حلب

بين مدير زراعة حلب المهندس رضوان حرصوني أنه تم مكافحة 150 هكتار مزروعة بمحصول القطن في منطقتي سمعان والسفيرة بالأعداء الحيوية عن طريق نشر دفعة من الأعداء الحيوية باستخدام طفيليات بيوض التريكوغراما والبراكون و مفترس حشرة المن أسد المن في حقول القطن المصابة أو إطلاق تعزيزي لأكثر من مرة في الحقول الأقل إصابة وذلك من مساحة 427 هكتار مزروعة بالقطن في المحافظة.
وأشار حرصوني إلى أنه إلى جانب أعمال المكافحة تم تنفيذ ندوات إرشادية وبيانات عملية للمزارعين حول المكافحة الحيوية والطرق الصحيحة لنشرها في الحقول من قبل المهندسين المختصين.

مقالات ذات صلة

الاسبوع العلمي للبرمجة بدمشق

12-مايو-2022

“الداخلية”تشدد على تعليمات إذاعة البحث

29-يونيو-2022

الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي يحاول بفرضه حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا استخدام الطاقة لأهداف سياسية ومن دون مراعاة لمصالح دول العالم

3-يونيو-2022

دبلوماسية أميركية: خط الغاز المقترح من شرق المتوسط إلى أوروبا عبر الكيان الإسرائيلي غير مجد

7-أبريل-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى