الزراعة تُعيد المشروع الوطني لإحياء دودة الحرير

البعث أون لاين – رحاب رجب:

أطلقت وزارة الزراعة ضمن فعاليات حملة توزيع /5/ غراس حراجية مجانية لكل أسرة، حملة توزيع غراس التوت الهندي والياباني مجاناً بهدف الاستفادة من ثمارها وتربية دودة الحرير، مما يشكل مورداً اقتصادياً إضافياً مولداً لدخل الأسر.

وقال الدكتور علي ثابت مدير الحراج في وزارة الزراعة: إن الوزارة من خلال الحملة تحرص على تقديم الغراس الحراجية مجاناً، ودعت الجميع للمشاركة في الحملة، ووضعت النشرات لبث الوعي لدى المواطنين وإرشادهم إلى أهمية الغابات وضرورة الحفاظ عليها.

وأضاف: سيتم تطبيق كافة التعليمات والإجراءات في توزيع غراس التوت وفق الآلية التي وضعتها الوزارة، حيث أن التوزيع سيتم بموجب دفتر العائلة، وضمن برنامج زمني يتضمن مكان (مراكز تسليم الغراس على مستوى المشتل أو الوحدة الإدارية في المنطقة) وتاريخ إتاحتها للاستلام من قبل المواطنين في (دوائر الزراعة – الوحدات الإرشادية – الشعب الحراجية- المخافر الحراجية – مراكز الحماية)، كما سيتم التوزيع من خلال تسيير سيارات على محور واحد، ويتم الإعلان عن هذا المحور وزمن وتاريخ وصول السيارة، وسيقوم مهندسو الوزارة بإرشاد المستفيدين على طريقة الزراعة.

وبين أحمد حيدر، مدير الانتاج النباتي في وزارة الزراعة أنه تم تجهيز أكثر من ٣٠٠ ألف شجيرة توت جاهزة للغرس في معظم دوائر الحراج ومديريات الزراعة.