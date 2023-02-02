بوتين: أيديولوجية النازية الجديدة تشكّل تهديداً مباشراً للأمن الروسي

موسكو- تقارير:

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن النازية في شكلها الحديث تشكّل تهديداً مباشراً للأمن الروسي، مشيراً إلى أن بلاده مضطرة مرة أخرى لصدّ عدوان الغرب الجماعي عليها.

وشدّد بوتين خلال كلمة له اليوم، بمناسبة الذكرى الثمانين لهزيمة النازيين في معركة ستالينغراد على أن بلاده لديها ما ترد به على التهديدات التي تتعرّض لها، وأن الردّ لن يقتصر على المدرعات والدبابات وحدها، مشيراً إلى أن روسيا تمتلك العديد من الأصدقاء حول العالم، بما في ذلك في القارة الأمريكية، وفي أمريكا الشمالية وأوروبا، على الرغم من الدعاية الفاسدة التي تقوم بها الدول الغربية ضدها.

وجدّد بوتين التأكيد أن الهدف النهائي للعملية العسكرية في أوكرانيا هو تحرير دونباس، وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا، لافتاً إلى أن الغرب كان يحاول إنشاء منطقة مناهضة لروسيا في أوكرانيا، وأنه تم إطلاق عملية خاصة لمنع ذلك.

إلى ذلك، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف ضرورة عدم إعطاء النازية الجديدة فرصة من أجل الانتقام لهزيمتها قبل 80 عاماً في ستالينغراد، مضيفاً: “كما انتصرنا عليها حينها سنفعل ذلك اليوم”.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مدفيديف قوله اليوم بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في معركة ستالينغراد: “قبل 80 عاماً من اليوم في عام 1943 وعلى ضفاف نهر الفولغا انتصرت القوات السوفييتية في واحدة من أصعب المعارك في الحرب العالمية الثانية.. وانتهت معركة ستالينغراد بهزيمة ساحقة للجيوش النازية، وأسر قائدهم المشير باولوس”.

وتابع مدفيديف: “بعد ستالينغراد لم يكن أمام النازيين ما يفعلونه سوى التراجع على طول الطريق حتى برلين ونورمبرغ ليختفوا من الوجود”.

وأضاف: “واجبنا أن نتذكر دروس الماضي، للحفاظ على ذكرى أبطال الحرب الوطنية العظمى وشجاعتهم وتفانيهم في خدمة وحماية الوطن، وعدم إعطاء أي فرصة لانتقام قوى النازية الجديدة التي نضطر اليوم مجدّداً لقتالها.. لقد أوقفنا العدو وكسرناه قبل 80 عاماً، ولن ينجح العدو اليوم أيضاً”.