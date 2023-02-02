(قسد) العميلة تختطف 134 مواطناً من أهالي الرقة و”صرين” بريف حلب

الرقة – حلب – سانا:

شنّت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي حملات مداهمة طالت مدناً وقرىً وبلدات في محافظتي الرقة وحلب، اختطفت خلالها عشرات المدنيين.

وذكرت مصادر محلية من الرقة أنّ مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا “قسد” العميلة داهمت منازل في مدينتي الرقة والطبقة وبلدتي المنصورة والكرامة، واختطفت عشرات المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وفي حلب، لفتت مصادر أهلية إلى أن “الميليشيا” داهمت بلدة صرين في منطقة عين عرب شمال شرق المحافظة، واختطفت عدداً من الشبان.

وبينت المصادر أن عدد الذين اختطفتهم “الميليشيا” خلال حملاتها في المحافظتين بلغ 134 مواطناً، ولم يتسن للمصادر معرفة أسباب هذه الحملات وما هو مصير المختطفين.