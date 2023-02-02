منح دراسية مقدمة من إندونيسيا

2-فبراير-2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن تقديم عدد من المنح الدراسية المقدمة من جامعة (سيمارانغ) الحكومية الإندونيسية، للمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا (ماجستير)، مقدمة من وزارة التربية والثقافة والبحوث والتكنولوجيا في جمهورية إندونيسيا للطلاب السوريين، عبر برنامج شراكة الدول النامية للمنح الدراسية.

وأشارت الوزارة إلى أن آلية التقدم لهذه المنح تتم أولاً عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالسفارة الإندونيسية بدمشق، ثم تسلم الأوراق المطلوبة إلى السفارة بشكل مباشر.

وبينت الوزارة أن مزايا المنح المالية تتضمن تذكرة السفر ذهاباً وإياباً مع سمة دخول ورسوم الدراسة وراتب شهري وتأمين صحي، مشيرة إلى أن التسجيل مستمر لغاية الثامن عشر من شهر شباط الجاري، ويمكن مراجعة سفارة جمهورية إندونيسيا بدمشق لمزيد من المعلومات.

2-فبراير-2023

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