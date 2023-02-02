مندوب إيران: التحقيقات الأولية تظهر ضلوع الكيان الصهيوني بالاعتداء على أصفهان

أعلن مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد ايرواني أن التحقيقات الأولية تظهر أن الكيان الصهيوني ضالع في الاعتداء الإرهابي على مجمع صناعي عسكري في مدينة أصفهان قبل أيام، في انتهاك واضح للقوانين الدولية.

وفي رسالةٍ موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن احتجاجاً على الأعمال العدائية للكيان الصهيوني، والتصريحات الاستفزازية الصادرة عن مسؤول أوكراني حول الهجوم الإرهابي، أشار ايرواني إلى أن تصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” بتاريخ الـ31 من كانون الثاني اعترف خلالها بتورط كيانه في أعمال تخريبية وإرهابية في إيران، أمر يؤكّد ضرورة محاسبة هذا الكيان على جميع الأعمال الإجرامية والإرهابية المرتكبة ضدّ إيران، وأن يواجه عواقبها دون استثناء.

ودعا ايرواني مجلس الأمن إلى الوفاء بمسؤوليته على أساس الميثاق وإدانة تصريحات المسؤولين الصهاينة، الداعية للحرب والطلب من هذا الكيان الامتثال للقوانين الدولية وإنهاء برامجه الخطيرة وأنشطته التخريبية في المنطقة.

وأكد ايرواني أن إيران تحتفظ لنفسها بحقها المشروع والمبدئي على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن أمنها القومي، والردّ بحزم على أي تهديد أو عمل خاطئ من قبل الكيان الصهيوني في المكان والزمان الذي تراه ضرورياً.

كذلك قدّم ايرواني احتجاج بلاده على التصريح الاستفزازي وغير المبرر لمسؤول أوكراني رفيع المستوى، بشأن الهجوم الإرهابي على المجمع الصناعي في مدينة أصفهان وترحيبه باستخدام القوة ضد البنية التحتية الحيوية لإيران، مؤكداً أن هذه التصريحات والتصرفات غير المسؤولة انتهاك واضح للقوانين الدولية والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى إدانتها.