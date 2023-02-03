استشهاد وإصابة 8 يمنيين بنيران العدوان السعودي ومخلفات ألغامه
صنعاء – سانا:
استشهد يمني وأصيب ثلاثة آخرون بنيران مدفعية العدوان السعودي على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة شمال اليمن.
وذكر موقع “المسيرة نت” أن مدفعية العدوان السعودي قصفت أمس مديرية شدا الحدودية، ما أدى إلى استشهاد يمني وإصابة ثلاثة آخرين نقلوا إلى مستشفى رازح الريفي.
ويشار إلى أن المناطق الحدودية بمحافظة صعدة تتعرض لاعتداءات متكررة بالقصف الصاروخي والمدفعي والاستهداف المباشر للمدنيين.
كذلك، أصيب ثلاثة أطفال وامرأة بجروح بانفجار لغم من مخلفات العدوان السعودي ومرتزقته في محافظة لحج جنوب غرب اليمن.
وقال المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان: “إن ثلاثة أطفال وامرأة مسنة أصيبوا جراء لغم من مخلفات العدوان في قرية الكعبين بمديرية القبيطة في محافظة لحج”.
وسجل مركز التعامل مع الألغام خلال الفترة الماضية سقوط أعداد كبيرة من الضحايا جراء تعنت دول العدوان وعدم سماحها بإدخال أجهزة نزع الألغام لتطهير المناطق من القنابل العنقودية والألغام في اليمن وذلك في ظل صمت أممي.