استشهاد وإصابة 8 يمنيين بنيران العدوان السعودي ومخلفات ألغامه

كذلك، أصيب ثلاثة أطفال وامرأة بجروح بانفجار لغم من مخلفات العدوان السعودي ومرتزقته في محافظة لحج جنوب غرب اليمن.

وقال المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان: “إن ثلاثة أطفال وامرأة مسنة أصيبوا جراء لغم من مخلفات العدوان في قرية الكعبين بمديرية القبيطة في محافظة لحج”.

وسجل مركز التعامل مع الألغام خلال الفترة الماضية سقوط أعداد كبيرة من الضحايا جراء تعنت دول العدوان وعدم سماحها بإدخال أجهزة نزع الألغام لتطهير المناطق من القنابل العنقودية والألغام في اليمن وذلك في ظل صمت أممي.