الصين تدعو المجتمع الدولي لمواصلة دعم جهود العراق بمكافحة الإرهاب

نيويورك – سانا:

دعت الصين المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم جهود العراق في مكافحة الإرهاب، معربة عن استعدادها للعمل مع المجتمع الدولي لتقديم مساهمات إيجابية، لتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل في العراق وكذلك في المنطقة.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة داي بينغ، في جلسة إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن العراق أمس قوله: إنه “يجب على المجتمع الدولي مواصلة دعم العراق في مكافحة الإرهاب والقضاء على القوى المتطرفة الإرهابية مثل تنظيم “داعش” ومنع عودتها وانتشارها وتعزيز الإنجازات التي تحققت بشق الأنفس في مكافحة الإرهاب”.

وشدد بينغ على ضرورة قيام فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم “داعش” الإرهابي، بتسليم الأدلة التي تم جمعها إلى السلطات العراقية في أقرب وقت ممكن، لمساعدة العراق على تقديم الإرهابيين إلى العدالة وفقاً لقوانينه الوطنية.

وحث المبعوث الصيني المجتمع الدولي على أن يساعد العراق بنشاط لإعادة بناء بنيته التحتية، وتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين معيشة الناس في هذا البلد، مؤكداً أن الصين صديق مخلص للعراق وسيواصل دعمه بقوة في حماية سيادته الوطنية واستقلاله وسلامة أراضيه.