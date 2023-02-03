بيكانتوف: جيش أفريقيا الوسطى بدعم المدربين الروس يمنع تسلل المسلحين

بانغي – سانا:

أكد سفير روسيا لدى جمهورية أفريقيا الوسطى ألكسندر بيكانتوف أن انسحاب الجيش الفرنسي من هذا البلد لم يؤثر على الوضع الأمني فيه، مضيفاً إن القوات المحلية تسيطر على الوضع بدعم من المدربين الروس.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن بيكانتوف قوله: “فيما يتعلق بتعليقات الخبراء بشأن مسألة تأثير الانسحاب الفرنسي فإن التقييم الذي وصلنا يفيد بأن ذلك لم يؤثر بأي شكل من الأشكال على الوضع الأمني”، موضحاً “أن الجيش الحكومي لجمهورية أفريقيا الوسطى بدعم من المدربين الروس ينفذ بنجاح عمليات لمنع تسلل مسلحي الجماعات المسلحة غير الشرعية إلى البلاد من الخارج، والتي تسعى للاستيلاء على المناطق السكنية والاعتداء على الهيئات الحكومية والعسكريين ورجال الشرطة”.

ويقوم المدربون الروس في الجمهورية بتدريب أفراد من الجيش الحكومي، وهم موجودون في البلاد بإخطار من مجلس الأمن الدولي.

وكانت وزارة الدفاع الفرنسية أعلنت في كانون الأول الماضي أن آخر 130 جندياً فرنسياً متمركزاً في أفريقيا الوسطى قد غادروا البلاد.