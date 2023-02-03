سيارتو: هنغاريا تتخذ قراراتها بناءً على مصلحة البلاد

بودابست-سانا

طالب وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو الولايات المتحدة بالتوقف عن محاولة التدخل في بلاده وفرض إملاءاتها على الدول الأخرى، مشدداً على أن عصر الأوصياء انتهى.

ونقلت وكالة نوفوستي عن سيارتو قوله في حديث لقناة “إيه تي في”، تعليقاً على انتقاد السفير الأمريكي ديفيد بريسمان موقف بودابست الرافض للعقوبات ضد روسيا: “إن تصريح بريسمان لا يثير اهتمامنا على الإطلاق، لأنه لاعلاقة له بالعمليات السياسية الداخلية في هنغاريا والتدخل فيها ليس وظيفته”.

وأضاف: “عندما نستقبل السفراء فنحن نفهمهم حرفيا أننا نستقبل الأشخاص الذين كما نعتقد تم إرسالهم إلى هنا، لتحسين وتطوير العلاقات بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل”.

وتابع سيارتو: “إن عصر الحكام والأوصياء الذين يتم إرسالهم ليخبروا الدول كيف يجب أن تعيش قد انتهى، ولا يمكن لأحد من الخارج أن يخبرنا كيف يجب أن نعيش ولا يهمنا ما يفكر فيه مواطن بلد آخر بمن في ذلك السفير، بشأن العمليات السياسية الداخلية في هنغاريا”.

وشدد سيارتو على أن مواقف الحكومة الهنغارية تعتمد على المصالح الوطنية للبلاد وشعبها فقط.