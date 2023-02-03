فرقاطة (الأميرال غورشكوف) تستعد لمناورات مع الصين وجنوب أفريقيا

موسكو – سانا:

أعلن المجمع الصناعي العسكري الروسي اليوم عن خطط لمشاركة فرقاطة “الأميرال غورشكوف” لأول مرة في مناورات دولية، تقوم خلالها بتدريبات إطلاق قتالية لصاروخ “تسيركون” الفرط صوتي.

ونقلت وكالة تاس عن مصدر مقرب من المجمع الصناعي قوله: “في سياق التدريبات المقبلة التي ستجري بشكل مشترك هذا الشهر مع أسطولي جنوب أفريقيا والصين سيتم وللمرة الأولى إعداد حلقة مع تدريبات قتالية لإطلاق صواريخ تسيركون الفرط صوتية من السفينة، حيث من المقرر أن تصيب هدفاً سطحياً على مسافة تزيد على 500 كيلومتر”.

وانطلقت الفرقاطة في رحلة طويلة في أوائل الشهر الماضي وفي الـ 25 من الشهر نفسه نشرت وزارة الدفاع الروسية لأول مرة لقطات لإطلاق إلكتروني لصاروخ تسيركون الفرط صوتي من سفينة كانت في ذلك الوقت في الجزء الغربي من المحيط الأطلسي.

وتعتبر “الأميرال غورشكوف” الفرقاطة الرئيسية متعددة الأغراض للمشروع 22350 لمنطقة البحر والمحيطات البعيدة، وقد تم بناؤها في مصنع “سيفيرنيا فيرفات”، وانضمت إلى البحرية الروسية في تموز عام 2018.