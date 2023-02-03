مجلس الأمن الروسي يناقش مكافحة الإرهاب

3-فبراير-2023

موسكو – سانا:

ناقش مجلس الأمن الروسي بحضور الرئيس فلاديمير بوتين ملف مكافحة الإرهاب.

وذكرت قناة “آر تي” الروسية أن المجلس استمع خلال الاجتماع اليوم إلى تقرير مدير هيئة الأمن الفيدرالية ألكسندر بورتنيكوف حول مكافحة الإرهاب.

وأكد بوتين أن محاربة الإرهاب وضمان الأمن الداخلي يحظيان اليوم باهتمام خاص في روسيا.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف، ورئيس الإدارة الرئاسية أنطون فاينو، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ومدير هيئة الأمن الفيدرالية ألكسندر بورتنيكوف، ومدير المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين، والممثل الخاص للرئيس لحماية البيئة والنقل سيرغي إيفانوف.

3-فبراير-2023

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