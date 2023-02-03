مساعٍ حثيثة لتأهيل البنك الوراثي في “إيكاردا”

3-فبراير-2023

البعث أون لاين – ميس بركات:

يعد البنك الوراثي الذي كان موجوداً في محطة تل حديا التابعة للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ايكاردا، من أهم البنوك الوراثية في المنطقة والعالم.

ممثل إيكاردا بسورية الدكتور مجد جمال بين أن البنك تعرض للتخريب وسرقة محتوياته التي كانت تعد ثروة وطنية من التنظيمات الإرهابية.

وقال جمال: يتم إعادة تأهيل البنك بمنحة حكومية، حيث تم إعادة تأهيل البناء والآن تتم إعادة تأهيل المرحلة الاولى من وحدات التخزين المبردة الطويل والمتوسط الأمد ليتم في المستقبل إعادة استخدامها في تخزين نسخة احتياطية تم استردادها وإعادة إكثارها بعد المحافظة عليها في بنوك وراثية عالمية وخاصة البنك العالمي في سفالبارد في النروج.

وكان وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا زار المركز يوم أمس وإطلع على المراحل التي وصلت إليها عمليات إعادة التأهيل وخاصة البنك الوراثي والتجارب البحثية الحقلية والإكثارات للأصناف الواعدة من قمح وشعير وعدس وحمص والتي يتم تقديمها سنوياً للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية لاختبارها في محطاتها بالإضافة إلى تقدم نويات الإكثار إلى المؤسسة العامة لإكثار البذار بالإضافة إلى الاطلاع على إعادة تأهيل حقول استعراض تقنيات حصاد المياه في المركز.

وأكد الوزير أن “سورية حريصة على إعادة تأهيل المركز بعدما تعرض للتخريب خلال الحرب، وإعادة البنك الوراثي إليه حيث قدمت كل الدعم من أجل ذلك”، لافتاً إلى أنه تم إعادة تأهيل المبنى الإداري وبئرين وزراعة 300 هكتار في الأراضي المحيطة بالمركز بمختلف الأصناف الملائمة.

 

3-فبراير-2023

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