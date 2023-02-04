إجازة استثمار لمشروع إنتاج وتصنيع مادتي المعكرونة والشعيرية بريف دمشق

4-فبراير-2023

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع إنتاج وتصنيع مادتي المعكرونة والشعيرية في محافظة ريف دمشق، بتكلفة تقديرية 8.7 مليارات ليرة سورية.

ووفق تصريح مدير الهيئة مدين دياب لتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع 7500 طن سنوياً من مادة المعكرونة، و2500 طن سنوياً من مادة الشعيرية، ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 70 فرصة عمل.

وأكد دياب أن المشروع يهدف إلى تغطية حاجة السوق المحلية وتصدير جزء من الإنتاج، مشيراً إلى أن المشروع يعتمد على استخدام التقنيات الحديثة في عمليات الإنتاج بجميع مراحله، لتقديم منتجات ذات جودة عالية وبتكلفة منخفضة، ومدة تأسيسه ثلاث سنوات.

4-فبراير-2023

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