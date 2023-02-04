تحذيرات من تشكل السيول والجليد في بعض المناطق

وأوضحت الهيئة في بيان أن سرعة الهبات الريحية ستتجاوز 85 كم/سا، وخاصة في المناطق الغربية والجنوبية والوسطى والبادية، وتزداد سرعتها لتتجاوز 95 كم/سا من مساء غد الأحد وخلال يوم الإثنين بعد غد.

وحذرت الهيئة أيضاً من تشكل الجليد خلال الليل وساعات الصباح على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية، وخاصة في المناطق الشمالية.