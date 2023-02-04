تحذيرات من تشكل السيول والجليد في بعض المناطق

4-فبراير-2023
آرشيف

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تشكل السيول في المنحدرات والوديان نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة المتوقعة، ومن اشتداد الرياح الجنوبية الغربية اعتباراً من اليوم ولغاية مساء الثلاثاء القادم.

وأوضحت الهيئة في بيان أن سرعة الهبات الريحية ستتجاوز 85 كم/سا، وخاصة في المناطق الغربية والجنوبية والوسطى والبادية، وتزداد سرعتها لتتجاوز 95 كم/سا من مساء غد الأحد وخلال يوم الإثنين بعد غد.

وحذرت الهيئة أيضاً من تشكل الجليد خلال الليل وساعات الصباح على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية، وخاصة في المناطق الشمالية.

4-فبراير-2023

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