“مالية صافيتا “تحمل الأحوال الجوية مسؤولية تأخير المعاملات

طرطوس_ دارين حسن

رتّب تأخر إنجاز المعاملات “المركونة” في ديوان دائرة “المالية”، منذ آخر ثلاثة أشهر من العام الماضي، أعباء مالية على المواطنين في صافيتا، حسب قانون البيوع العقارية الجديد،

ويوضح المواطنون في شكواهم أن تأخر إنجاز معاملاتهم أخر إتمام عمليات البيوع والهبات وعمليات القيم الرائجة للعقارات، وخاصة أن قانون البيوع العقارية الجديد أعطى مهلة لتنفيذ المعاملة خلال شهر من تسجيلها في الديوان.

وبين مواطنون أنهم تكبدوا غرامات بمئات الآلاف إثر تأخير معاملاتهم المسجلة في الديوان من الشهر العاشر وحتى الشهر الثاني عشر الماضي، مطالبين بإعفائهم من غرامة لاذنب لهم فيها.

مدير دائرة مالية صافيتا، محمد غانم، شكك بصحة تلك الشكاوى، معتبراً أن الأمر لا يتعدى حدوث أعطال فنية تقنية بين الفينة والأخرى يتم معالجتها، موضحاً أن أجهزة الدائرة قد تعرضت منذ عشرين يوماً لصاعقة بسبب الأحوال الجوية تسببت بضرب خط الهاتف وتوقف شبكة الانترنت، إلا أن الموضوع تمت معالجته فوراً، على حد قوله.

ولم يخف غانم وجود ضعف في شبكة الهاتف المرتبطة مع مالية طرطوس وفرع الهيئة العامة للضرائب والرسوم ، علماً أن بناء الدائرة مزود بطاقة شمسية ما يوفر الكهرباء بشكل متواصل، ولدينا مولدة كهربائية، والموظفون يقومون بواجبهم كي لا يصل المواطن للغرامات.