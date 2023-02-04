منتخب الشباب ينهي معسكره الإماراتي والمؤشرات إيجابية

اختتم منتخبنا الوطني للشباب بكرة القدم معسكره التحضيري الذي أقامه في الإمارات واستمر لنحو أسبوعين استعداداً لنهائيات كأس آسيا التي ستنطلق بداية الشهر المقبل في أوزبكستان، بفوز معنوي هام على نظيره القطري برباعية نظيفة بعد أداء متميز قدمه لاعبونا على مدار شوطي اللقاء.

أهمية الفوز تأتي كونه تحقق بعد أن تعرض منتخبنا للخسارة أمام ذات المنتخب قبل أيام قليلة بثلاثة أهداف لواحد، حيث ظهر منتخبنا بصورة مغايرة واستطاع هزم منتخب مرشح بقوة للتتويج باللقب القاري.

حصيلة منتخبنا في معسكره الإماراتي كانت فوزين وخسارتين في أربع مباريات مع الصين وقطر، لكن الأكيد أن الاستفادة الفنية وتلافي الأخطاء قبل خوض غمار المنافسة الآسيوية أهم بكثير من نتائج الامتحانات الودية وحسابات الفوز والخسارة التي لا تغني ولا تسمن.

المدير الفني لمنتخبنا مارك فوته وتعليقاً على الفوز في مباراة قطر قال:” كنا أمام تحدٍ كبير، كان علينا التركيز على ذهنية اللاعبين وإخراجهم من أجواء المباراة الأولى أمام قطر، فقام الكادر بمجهود كبير لتحفيز اللاعبين للعب مباراة قوية مع الكثير من الجهد، دافعنا بشكل جيد وضغطنا في كل أنحاء الملعب وتفوقنا بكل المواجهات الفردية”.

وأضاف فوته: “قام لاعبونا بكل شيء في الشوط الأول ولكن غابت الأهداف حتى الشوط الثاني حيث سجلوا أربعة أهداف جميلة، الفريقان لعبا بنفس تشكيلة المباراة الأولى تقريباً حيث قمنا باستبدال الحارس مكسيم صراف بمحمد حسوني من طرفنا فيما استبدل الجانب القطري لاعبين في تشكيلته الأساسية، لذا فإنني أعتقد أن الارتقاء من الخسارة بثلاثة أهداف لهدف إلى الفوز بأربعة أهداف نظيفة هو إنجاز كبير من اللاعبين، وهذا يبين أنهم أقوياء ذهنياً”.

يشار إلى منتخبنا سيخوض معسكراً خارجياً أخيراً نهاية الشهر الجاري في طاجكستان سيلعب خلاله لقائين وديين قبل التوجه لأوزبكستان لخوض غمار البطولة الآسيوية التي تعد مؤهلة للمونديال الذي سيقام الصيف المقبل في إندونيسيا.

المحرر الرياضي